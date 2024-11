Najlepszy serwis społecznościowy stał się jeszcze lepszy. Z tej funkcji warto skorzystać!

Threads bez wątpienia nie należy do najpopularniejszych platform społecznościowych. Jeszcze. "Twitter od Facebooka / Instagrama" -- jak wielu określa serwis, nie miał łatwego startu. Wspomniałem jednak kilka dni temu, że to moja ulubiona społecznościówka - bo są tam tematy, wpisy i ludzie, których treści naprawdę mnie interesują. I choć start faktycznie nie był zbyt fortunny -- to patrząc na wszystko, co dzieje się obecnie na X (dawniej Twitter), braku jakiejkolwiek moderacji, zalewie treści, które nigdy nie powinny trafiać do szerszej publiczności... wierzę, że Threads ma niebawem szansę zostać docenionym bardziej niż kiedykolwiek. Meta powoli rozwija swoją platformę -- i takowa właśnie otrzymała nową funkcję, która dla wielu może okazać się na wagę złota.

Threads pozwoli stworzyć kanały tematyczne. Teraz łatwiej oddzielisz treści, które Cię interesują

Na Twitterze od lat można tworzyć listy, w ramach których obserwujemy interesujące nas tematycznie konta. To funkcja z której korzystam regularnie -- tym bardziej, że pozwala ona uniknąć sugerowanych wpisów czy widoczności odpowiedzi. Jest efektywniejsza w działaniu niż główny feed który od lat jest jednym wielkim śmietnikiem. Tutaj sprawy mają się jednak nieco inaczej - bo poza dodawaniem kont, możemy też dodawać konkretne tematy / tagi bazujące na wyszukiwarce. Wszystko to łączyć i mieć jeden, spójny tematycznie, feed.

Teraz CEO Instagrama, Adam Mosseri, potwierdził, że opcja tworzenia spersonalizowanych feedów trafia także do aplikacji Threads i jest dostępna dla wszystkich. Cieszy zwłaszcza ta ostatnia część -- bowiem jej testy trwały już od kilku dobrych miesięcy i część użytkowników mogła się nimi cieszyć już jakiś czas temu.

Sam spędzam na Threadsach sporo czasu — głównie w co bardziej kreatywnym towarzystwie, które obecnie lepiej odnajduje się na Threadsach niż Instagramie. O dziwo -- to właśnie tam dzielenie się zdjęciami jest teraz wygodniejsze i bardziej efektywne. Dlatego bardzo mnie cieszy rozwój aplikacji i dodawanie tam kolejnych opcji, dzieki którym korzystanie z niej stanie się jeszcze wygodniejsze i... przyjemniejsze.

Threads rozwijają się wolno, ale konsekwentnie

Wielu oczekiwało, że tuż po debiucie Threads będą one tak rozwinięte i zaawansowane jak Twitter. Nic z tych rzeczy -- kto pamięta początki Twittera ten doskonale wie jak to wyglądało. Można dyskutować na temat tego jak podchodzi do tego społeczność, a także jak oczekiwania zderzyły się z faktycznym stanem rzeczy. Jednak tym z czym trudno dyskutować jest stały rozwój platformy. Meta ma ogromne know-how zarówno w kwestii budowania platform, jak i ich zarządzania. Dlatego wierzę, że za kilkanaście miesięcy Threads będą jeszcze lepsze. Póki co nie pozostaje nam tylko dzielnie czekać i cieszyć się tym, co już mamy. Także czas zbudować własne listy poświęcone konkretnym tematom!