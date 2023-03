Carsmile, to platforma za pośrednictwem której możemy dokonać długoterminowego wynajmu auta, wziąć je w leasing lub kupić w kredycie. Na podstawie danych z ich konfiguratora, dzięki którym kobiety wyszukiwały dla siebie auta według zadanych kryteriów, dość szczegółowo można z nich wyłuskać aktualne preferencje zakupowe kobiet (dane za okres listopad 2022 - styczeń 2023).

Najpopularniejsza marka wśród kobiet

Zaczynamy od najczęściej wybieranych marek samochodów, i tu od razu ciekawostka - nie ma jakieś wybitnie najbardziej popularnej marki wśród kobiet.



Co prawda, najczęściej wskazywana jest Toyota - 37%, ale niewiele mniej wskazań jest na drugim i trzecim miejscu: Volkswagen z wynikiem 22% i Mazda oraz Hyundai, które to wybierała co piąta kobieta. Na dalszych miejscach są już naprawdę niewielkie różnice - w ramach jednego filtra można wybrać kilka propozycji, dlatego odsetki te nie sumują się do 100.

Jeszcze ciekawsze są kolejne dane - w zasadzie ich brak, a odnoszące się do wybieranego modelu danej marki - okazuje się, że w tym przypadku nie ma żadnej dominującej pozycji, do tego stopnia, iż to kryterium nie doczekało się oddzielnej grafiki.

Łukasz Domański, prezes Carsmile:

Użytkowniczki naszej platformy często w ogóle tego punktu nie wybierają w konfiguratorze. Skupiają się na cechach pojazdu, które są dla nich istotne i oczekują, że konfigurator sam wskaże modele, które spełniają założone kryteria.

Można tu jedynie wspomnieć, iż konkretne modele aut - jeśli już były wybierane, tylko trzy z nich nieco częściej były wskazywane od innych - Volkswagen T-Roc, Skoda Kodiaq oraz Audi A6.

Najpopularniejszy typ nadwozia i napęd wybierany przez kobiety

Tu już zdecydowanie najpopularniejszym jest SUV - wskazywany przez większość kobiet: 56%, na drugim miejscu mamy crossovery: 25%, a podium zamykają Kombi i Sedan: 21%.



Jeśli chodzi o preferencje dotyczące napędu, tu również benzyna wybierana jest zdecydowanie najczęściej, dalej mamy hybrydę, a na trzecim miejscu Diesel. Najmniej wskazań jest po stronie elektryków i LPG.



Ręczna skrzynia biegów czy automat?

Tym sposobem dochodzimy do tytułowego pytania, i zgodnie z odpowiedzią, którą od razu udzieliłem - nie ma tu żadnych wątpliwości, kobiety zdecydowanie opowiadają się za automatyczną skrzynią biegów, którą to wskazuje aż 98% z nich.



Ręczną skrzynię biegów wskazuje i lub tylko, zaledwie 7% kobiet.

Na koniec zerknijmy na najpopularniejsze kolory wybieranych aut. Najpopularniejszym jest czarny - trzy na cztery kobiety taki kolor zaznacza. Dalej mamy biały i niebieski.



Autorzy raportu zwracają też uwagę na wybierane przez kobiety systemy wspomagające parkowanie, i tu najczęściej wskazywane są czujniki parkowania przód i tył, kamery cofania oraz kamery 360 stopni. To w kwestii bezpieczeństwa, z kolei w przypadku dodatkowego wyposażenia, najczęściej wskazywane są podgrzewane fotele.

Źródło: Carsmile.

Stock Image from Depositphotos.