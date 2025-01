Czym wyróżnia się dobry odkurzacz pionowy? Wybraliśmy 8 topowych modeli.

Najlepszy odkurzacz pionowy — czym powinien się wyróżniać?

Na rynku roi się od najróżniejszych modeli odkurzaczy pionowych i każdy z nich ma rzekomo uwolnić nas od brudu, a przy okazji sprawić, że sprzątanie stanie się miłe i przyjemne. Ale czym tak naprawdę powinien wyróżniać się najlepszy odkurzacz pionowy? Przyjrzyjmy się kluczowym cechom, na które warto zwrócić uwagę, a następnie porównajmy kilka popularnych modeli.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odkurzacza pionowego?

Moc ssania – to podstawa skutecznego odkurzania. Im większa moc, tym lepiej poradzi sobie z różnorodnymi zabrudzeniami, zarówno na twardych podłogach, jak i dywanach.

– to podstawa skutecznego odkurzania. Im większa moc, tym lepiej poradzi sobie z różnorodnymi zabrudzeniami, zarówno na twardych podłogach, jak i dywanach. Czas pracy na baterii – nikt nie chce, aby odkurzacz rozładował się w połowie sprzątania. Dłuższy czas pracy to większa wygoda, zwłaszcza w większych mieszkaniach.

– nikt nie chce, aby odkurzacz rozładował się w połowie sprzątania. Dłuższy czas pracy to większa wygoda, zwłaszcza w większych mieszkaniach. Filtracja – dobre filtry, takie jak HEPA, zatrzymują alergeny i drobny kurz, co jest kluczowe dla alergików.

– dobre filtry, takie jak HEPA, zatrzymują alergeny i drobny kurz, co jest kluczowe dla alergików. Waga i ergonomia – lekki i dobrze wyważony odkurzacz ułatwia manewrowanie i zmniejsza zmęczenie podczas sprzątania.

– lekki i dobrze wyważony odkurzacz ułatwia manewrowanie i zmniejsza zmęczenie podczas sprzątania. Funkcje dodatkowe – odłączany odkurzacz ręczny, podświetlana szczotka czy zginana rura to dodatki, które mogą uczynić sprzątanie jeszcze łatwiejszym.

Przejdźmy teraz do modeli, na które warto zwrócić uwagę.

DREAME R10 Pro

Cena: ok. 799 zł

Dreame R10 Pro to odkurzacz dla osób, które szukają kompromisu między jakością a ceną. Oferuje stałą siłę ssania na poziomie 20 000 Pa. Dobrze radzi sobie z kurzem i sierścią zwierząt. Filtr HEPA sprawia, że powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest czyste i wolne od alergenów. Czas pracy na jednym ładowaniu to maks. 65 minut. Jego konstrukcja jest lekka, a różne końcówki pozwalają na odkurzanie zarówno podłóg, jak i mebli czy samochodu. Prosty w obsłudze, cichy i efektywny – Dreame R10 Pro to rozsądny wybór dla osób ceniących funkcjonalność.

XIAOMI Vacuum Cleaner G20 Max

Cena: ok. 988 zł

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max to przystępna cenowo opcja, która zaskakuje funkcjonalnością. Posiada silnik o mocy 180 AW oraz 5-stopniowy system filtracji, który eliminuje 99,9% drobinek kurzu i alergenów. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi maks. 60 minut, co pozwala na gruntowne sprzątanie średnich mieszkań. W zestawie znajdziesz podświetlaną szczotkę i elastyczną rurę, które ułatwiają dotarcie do zakamarków. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że sprzątanie jest komfortowe, a urządzenie łatwe w przechowywaniu. Idealny wybór dla osób szukających funkcjonalnego odkurzacza w rozsądnej cenie.

DYSON V8

Cena: ok. 1799 zł

Dyson V8 to legenda wśród odkurzaczy pionowych. Wyposażony w silnik o mocy 115 AW i technologię 2 Tier Radial Cyclones, skutecznie zbiera kurz, sierść i większe zabrudzenia. Dzięki odłączanej jednostce ręcznej możesz sprzątać także kanapy, schody czy wnętrze auta. Filtr HEPA oraz szczelny system filtracji zatrzymują alergeny, a powietrze wydobywające się z urządzenia jest czyste. Czas pracy wynosi do 40 minut, co jest wystarczające dla średnich mieszkań. Dyson V8 wyróżnia się lekkością, ergonomicznym designem i świetną jakością wykonania. Idealny dla tych, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu do codziennego sprzątania.

ELECTROLUX Ultimate 700 Turbo Drive

Cena: ok. 1899 zł

Electrolux Ultimate 700 Turbo Drive to sprzęt, który łączy nowoczesny design z solidną wydajnością. Silnik zapewnia skuteczne odkurzanie zarówno twardych podłóg, jak i dywanów. Wbudowany filtr HEPA dba o czyste powietrze, co docenią alergicy. Czas pracy na baterii wynosi maks. 50 minut, a dzięki dodatkowym końcówkom możesz sprzątać także zakamarki, meble i samochód.

SAMSUNG Jet 85 Complete

Cena: ok. 1799 zł

Samsung Jet 85 Complete to wszechstronny odkurzacz pionowy z mocnym silnikiem o maks. mocy ssania 210 AW. Dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji i filtrowi HEPA odkurzacz skutecznie usuwa nawet drobny kurz i alergeny. Czas pracy na jednym ładowaniu to maks. 60 minut. W zestawie znajdziesz różne końcówki, które umożliwiają sprzątanie każdej powierzchni – od podłóg po tapicerkę. Urządzenie jest lekkie, dobrze wyważone i łatwe w obsłudze.

DREAME Z30

Cena: ok. 1838 zł

Dreame Z30 to odkurzacz oferujący 28 000 Pa mocy ssącej. Dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji HEPA skutecznie eliminuje alergeny i kurz. Pojemny akumulator pozwala na sprzątanie przez ok. 90 minut na jednym ładowaniu. Zginana szczotka ułatwia sprzątanie pod meblami i w trudno dostępnych miejscach. W zestawie znajdziesz różne końcówki, które sprawdzą się na różnych powierzchniach. To idealny wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią wydajność i minimalistyczny design stojący w opozycji do krzykliwych kolorów Dysona.

BOSCH Unlimited 10 ProPower

Cena: ok. 2999 zł

Bosch Unlimited 10 ProPower to odkurzacz dla osób, które cenią sobie niezawodność. Technologia MicroClean zapewnia skuteczne zbieranie kurzu i drobnych zanieczyszczeń. Wymienny akumulator zapewni do 100 minut pracy, a możliwość korzystania z baterii kompatybilnych z innymi urządzeniami Bosch to duże ułatwienie. Lekka konstrukcja i różnorodne końcówki czynią sprzątanie wygodnym i efektywnym.

DYSON V15 Detect Absolute

Cena: ok. 3499 zł

Dyson V15 Detect Absolute to Rolls-Royce wśród odkurzaczy pionowych. Wyposażony w laserowy detektor kurzu, który ujawnia nawet mikroskopijne zabrudzenia, oraz silnik o imponującej mocy ssanie. Filtr HEPA wychwytuje 99,99% drobinek kurzu i alergenów. Czas pracy wynosi do 60 minut, a inteligentny wyświetlacz pokazuje dane o sprzątaniu w czasie rzeczywistym.