Najlepsze smartfony do 3000 złotych [STYCZEŃ 2025]

Rynek smartfonów w cenie do 3000 zł w 2025 roku oferuje sporo ciekawych propozycji. Znajdziesz tu zarówno urządzenia premium, jak i mniej znane modele z funkcjami rodem z flagowców. Przed Wami najciekawsze smartfony, które wyróżniają się designem, wydajnością i funkcjonalnością, a wszystko to w ramach budżetu do 3000 zł.

iPhone 14

W przedziale do 3000 zł można znaleźć wersję bazową iPhone'a 14 – na wyprzedażach lub w odnowionych wersjach. Apple nie posiada go już bowiem w swoim oficjalnym sklepie. Wyposażony w procesor A15 Bionic, oferuje płynną pracę systemu iOS oraz możliwość korzystania z najnowszych aplikacji. 6,1-calowy ekran Super Retina XDR zapewnia żywe kolory i wysoki kontrast. Choć brakuje mu niektórych funkcji znanych modeli Pro, takich jak 120 Hz odświeżania obrazu czy teleobiektyw, jest to świetna propozycja dla osób, które chcą wejść w świat Apple nie przekraczając budżetu 3000 zł.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro wyróżnia się wyjątkową jakością aparatu i czystym Androidem. Dzięki procesorowi Tensor G3 oraz 12 GB RAM, smartfon działa płynnie nawet przy wielu otwartych aplikacjach. Jego aparaty główne (50 MP + 2x 48 PX) w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem do obróbki zdjęć pozwala na wykonywanie fotografii w różnych warunkach oświetleniowych. Ekran OLED LTPO o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz to idealne rozwiązanie w połączeniu z multimediami różnego typu (m.in. gry i filmy).

POCO F6 Pro

POCO F6 Pro to smartfon skierowany do użytkowników szukających wydajności w rozsądnej cenie. Wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM oraz 1 TB pamięci wewnętrznej, gwarantuje płynne działanie nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz oferuje świetną jakość obrazu. POCO postawiło także na dużą baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W, co czyni go doskonałym wyborem dla osób intensywnie korzystających z telefonu.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 to solidny wybór, który łączy wydajność z elegancją. Urządzenie napędza procesor Exynos 2400, co gwarantuje wysoką wydajność. Jego 6,2-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz oferuje wyraźny obraz, idealny do oglądania filmów czy grania. Dzięki baterii o pojemności 4000 mAh i szybkiemu ładowaniu użytkownik nie musi martwić się o ciągłe podłączanie telefonu do ładowarki.

Realme GT 6

Realme GT 6 to telefon dla osób, które cenią sobie wydajność. Wyposażony w procesor Snapdragon 8s Gen 2 oraz 16 GB RAM, jest w stanie poradzić sobie z najcięższymi zadaniami, w tym z mobilnym gamingiem. Ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala z odświeżaniem 120 Hz to gratka dla graczy i miłośników płynnych animacji. Bateria o pojemności 5500 mAh obsługuje szybkie ładowanie 120 W, dzięki czemu urządzenie ładuje się błyskawicznie.

Motorola Razr 40 Ultra

Jeśli szukasz czegoś nietuzinkowego, Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, który łączy klasykę z nowoczesnością. Zewnętrzny ekran OLED o przekątnej 3,6 cala pozwala na szybki podgląd powiadomień, a po rozłożeniu zyskujesz 6,9-calowy ekran OLED z odświeżaniem 165 Hz. Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 zapewnia solidną wydajność, a kompaktowy design czyni go jednym z najbardziej stylowych modeli w tym zestawieniu.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ to smartfon, który oferuje wiele funkcji typowych dla droższych urządzeń. Wyposażony w procesor Snapdragon 7s Gen 3 i 12 GB RAM, zapewnia płynne działanie w codziennym użytkowaniu. Aparat główny 200 MP to prawdziwy hit w tej półce cenowej, idealny dla fanów mobilnej fotografii. Duży ekran AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz oraz bateria 5110 mAh dopełniają całości.

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T Pro to propozycja dla tych, którzy szukają balansu między ceną a funkcjonalnością. Wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9300+ oraz ekran AMOLED 6,67 cala z odświeżaniem 144 Hz, oferuje doskonałe wrażenia wizualne i płynność działania. Aparat (2 x 50 MP) pozwala na tworzenie szczegółowych zdjęć, a bateria o pojemności 5000 mAh wspierana przez szybkie ładowanie 120 W sprawia, że telefon zawsze jest gotowy do pracy.

Wybór smartfona do 3000 złotych w 2025 roku zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli zależy Ci na czystym systemie Android i regularnych aktualizacjach, warto rozważyć Google Pixel 8 Pro. Dla fanów systemu iOS i ekosystemu Apple, iPhone 14 będzie odpowiednim wyborem. Osoby poszukujące składanych smartfonów mogą zainteresować się Motorolą Razr 40 Ultra. Każdy z wymienionych modeli oferuje różnorodne funkcje i specyfikacje, które mogą spełnić oczekiwania osób dysponujących 3 tysiącami budżetu na telefon.