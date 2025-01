Hit HBO wraca! Nowa lokalizacja, nowi bohaterowie na zwiastunie

HBO opublikowało pełny zwiastun trzeciego sezonu "Białego Lotosu", a wraz z nim poznajemy początkowo dawkę intryg i zapowiedź kolejnych wakacji, które... nie pójdą zgodnie z planem. Tym razem akcja przenosi nas do luksusowego kurortu tej samej sieci, ale w Tajlandii, gdzie grupa zamożnych turystów przybywa w poszukiwaniu relaksu i ucieczki od codzienności. Szybko okazuje się jednak, że rajskie otoczenie skrywa mroczne sekrety i napięcia, które doprowadzą do nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Wśród gości hotelu znajdziemy plejadę gwiazdorskich nazwisk, m.in. Carrie Coon, znaną z seriali "Pozostawieni" i "Pozłacany wiek", Waltona Gogginsa ("Nienawistna ósemka"), Jasona Isaacsa (Lucius Malfoy z serii o Harrym Potterze), Michelle Monaghan ("Detektyw") oraz Aimee Lou Wood ("Sex Education"). Do obsady dołączyła również tajska gwiazda pop Lalisa Manobal. W obsadzie powraca także Natasha Rothwell wcielająca się w Belindę.

Biały Lotos 3. sezon na Max - zwiastun i data premiery

"Biały Lotos" to antologia, w której każdy sezon opowiada inną historię, skupiając się na grupie gości i pracowników luksusowego hotelu sieci White Lotus. Pierwszy sezon, rozgrywający się na Hawajach, zachwycił widzów i krytyków, zdobywając aż 10 statuetek Emmy, w tym dla najlepszego serialu limitowanego. Drugi sezon, osadzony na Sycylii, również okazał się wielkim sukcesem, zgarniając 5 nagród Emmy i 23 nominacje.

Twórcą serialu jest Mike White, który po raz kolejny udowadnia swój talent do tworzenia wciągających i przewrotnych historii, pełnych czarnego humoru i społecznej satyry. "Biały Lotos" to serial, który zmusza do refleksji nad kondycją współczesnego społeczeństwa, obnażając hipokryzję i absurdy świata bogaczy.

Premiera trzeciego sezonu "Białego Lotosu" już 17 lutego w HBO i usłudze Max.