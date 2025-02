Najlepsze smartfony do 1000 złotych [STYCZEŃ 2025]

Smartfon do 1000 zł? Tak, to możliwe! W naszym zestawieniu znajdziesz modele z dużą baterią, przyzwoitymi aparatami i ciekawym designem. Marki takie jak POCO, Infinix, OPPO czy CMF mogą Cię zaskoczyć. Odkryj, co oferują we wskazanej cenie.

W 2025 roku rynek smartfonów oferuje wiele interesujących modeli smartfonów w przystępnej cenie do 1000 złotych. Oto zestawienie wybranych urządzeń, które łączą w sobie funkcjonalność, wydajność i mieszczą się w założonym budżecie.

Reklama

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M35 łączy w sobie solidne wykonanie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i odświeżaniu 120 Hz zapewnia płynne wrażenia wizualne, idealne do oglądania multimediów. Procesor Exynos 1380, wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, radzi sobie dobrze z codziennymi zadaniami. Aparat główny 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu to niezły wybór dla amatorów budżetowej fotografii mobilnej. Duża bateria 6000 mAh z szybkim ładowaniem 25 W sprawia, że Galaxy M35 to dobry partner na co dzień.

CMF by Nothing Phone 1

CMF by Nothing Phone 1 wyróżnia się nietuzinkowym, przezroczystym designem, który nadaje urządzeniu wyjątkowego charakteru. Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz oferuje doskonałe kolory i płynność działania. Procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra oraz 8 GB RAM to konfiguracja zapewniająca wydajność zarówno w grach, jak i w codziennym użytkowaniu. Aparat 50 MP pozwala na tworzenie przyzwoitych zdjęć, a bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W zapewnia wystarczający czas pracy na jednym ładowaniu. To smartfon dla osób, które cenią oryginalność i nietypowe rozwiązania.

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 to świetna propozycja dla osób szukających urządzenia z dobrą jakością obrazu w budżetowej cenie. Model posiada 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, który wspiera odświeżanie 120 Hz, co przekłada się na płynne animacje i wyraźne detale. W środku znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 685, wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na sprawne działanie aplikacji i gier. Aparat główny 108 MP z trybem nocnym umożliwia robienie nienajgorszych zdjęć w różnych warunkach, a bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W zapewnia cały dzień użytkowania.

POCO C75

POCO C75 to propozycja skierowana do użytkowników ceniących niezawodność i długi czas pracy na jednym ładowaniu. Model został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,88 cala i rozdzielczości 1640 x 720 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz, co jest wystarczające do codziennych zadań. Procesor MediaTek Helio G81 Ultra, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, radzi sobie dobrze z aplikacjami i przeglądaniem internetu. Na pokładzie jest też bateria o pojemności 5160 mAh z ładowaniem 18 W.

OPPO A80

OPPO A80 to smartfon, który wyróżnia się eleganckim designem. Oferuje ekran IPS o przekątnej 6,67 cala. Rozdzielczość Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) oraz odświeżanie 120 Hz gwarantują nienajgorsze wrażenia wizualne. Procesor Mediatek Dimensity 6300, wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, pozwala na płynne działanie systemu. Aparat główny 50 MP z dodatkowymi funkcjami fotograficznymi dobrze radzi sobie w warunkach dziennych. Bateria 5100 mAh obsługuje szybkie ładowanie 45 W, co sprawia, że OPPO A80 to wszechstronny wybór w tej kategorii cenowej.

Infinix Hot 50 Pro

Infinix Hot 50 Pro to model, który przyciąga uwagę dużym ekranem i solidną specyfikacją. Wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2436 x 1080 pikseli), zapewnia wyraźny obraz i dobrą widoczność w każdych warunkach. Procesor MediaTek Helio G100 w połączeniu z 8 GB RAM sprawia, że telefon działa płynnie. Aparat główny 50 MP oferuje przyzwoite zdjęcia, a bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na długi czas pracy, co czyni go praktycznym wyborem w tej kategorii cenowej.

Motorola Moto G84

Motorola Moto G84 to model, który oferuje doskonały balans między wydajnością a ceną. Wyposażony w ekran P-OLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z odświeżaniem 120 Hz, zapewnia dobre wrażenia wizualne. Procesor Qualcomm Snapdragon 695 w połączeniu z 8 GB RAM gwarantuje płynną pracę aplikacji. Aparat główny 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu umożliwia tworzenie wyraźnych zdjęć w dzień. Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W to dodatkowy atut, który czyni ten model atrakcyjnym wyborem w swoim segmencie.