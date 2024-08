Najlepsze serialne oparte na faktach

Seriale oparte na prawdziwych wydarzeniach to takie "+10 do wzbudzania ciekawości". Dzięki nim możemy przenieść się w przeszłość, poznając niezwykłe historie ludzi, którzy naprawdę istnieli, i często niezwykłe wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. W tym artykule przedstawiamy piętnaście najlepszych seriali wszech czasów opartych na faktach. Każda z tych produkcji zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów na całym świecie. Od skomplikowanych procesów sądowych, przez wojenne dramaty, aż po biografie wybitnych postaci – te produkcje oferują wgląd w autentyczne wydarzenia, które bardzo często kształtowały historię współczesnego świata.

Źródło: Netflix (Narcos: Meksyk)

Narcos (2015)

Tego tytułu nie trzeba chyba nikomu przeszkadzać. Hit Netflixa opowiada o życiu i działalności Pablo Escobara, kolumbijskiego przestępcy, który zbudował jedno z największych i najbardziej niebezpiecznych imperiów narkotykowych w historii. Serial bazuje na autentycznych wydarzeniach i szczegółowych analizach z tamtych czasów, przedstawiając korupcję, przemoc i walkę z narkotykami w Ameryce Łacińskiej.

The Crown (2016)

"The Crown" to opowieść o rządach królowej Elżbiety II, począwszy od jej wstąpienia na tron w bardzo młodym wieku. Serial bazuje na prawdziwych wydarzeniach z życia brytyjskiej rodziny królewskiej, analizując polityczne i osobiste wyzwania, z jakimi musiała się zmierzyć monarchini. Produkcja czerpie z licznych biografii, dokumentów oraz historii Wielkiej Brytanii.

Czarnobyl (2019)

"Czarnobyl" szczegółowo rekonstruuje katastrofę w elektrowni atomowej, z 1986 roku oraz jej następstwa. Serial oparty jest na książkach i relacjach świadków, prezentując dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce podczas i po wybuchu reaktora, oraz heroiczne wysiłki naukowców i pracowników służb ratunkowych, którzy próbowali zapobiec globalnej katastrofie.

Mindhunter (2017)

"Mindhunter" bazuje na książce „Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit” autorstwa Johna Douglasa i Marka Olshakera. Serial opowiada o początkach profilowania kryminalnego w FBI w latach 70. i 80. Agenci przeprowadzili wówczas wywiady z seryjnymi mordercami, aby zrozumieć ich psychikę i opracować metody ścigania przyszłych sprawców.

Kompania braci (2001)

"Kompania braci" to serial, który przedstawia losy kompanii E, 506. pułku piechoty spadochronowej w czasie II wojny światowej. Produkcja oparta jest na książce Stephena E. Ambrose’a i bazuje na wywiadach z weteranami oraz ich osobistych relacjach. Produkcja ukazuje trudności i bohaterskie czyny żołnierzy od tzw. "D Day" (lądowanie w Normandii) aż do końca wojny w Europie.

American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona (2016)

"American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona" koncentruje się na jednym z najbardziej sensacyjnych procesów w historii Ameryki. Serial bazuje na książce „The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” autorstwa Jeffreya Toobina i przedstawia kulisy śledztwa oraz procesu byłego sportowca oskarżonego o morderstwo swojej żony i jej przyjaciela.

Jak nas widzą (2019)

"Jak nas widzą" opowiada o niesprawiedliwym oskarżeniu i skazaniu pięciu czarnych nastolatków z Harlemu za brutalny gwałt w Central Parku w 1989 roku. Serial bazuje na prawdziwych wydarzeniach i relacjach poszkodowanych, ukazując systemowe problemy rasizmu i niesprawiedliwości w amerykańskim systemie prawnym.

American Crime Story: Zabójstwo Versace (2018)

"American Crime Story: Zabójstwo Versace" to szczegółowa rekonstrukcja zabójstwa słynnego projektanta mody Gianniego Versace przez Andrew Cunanana w 1997 roku. Serial bazuje na książce „Vulgar Favors” autorstwa Maureen Orth, ukazując zarówno życie Versace, jak i dramatyczne tło serii morderstw dokonanych przez Cunanana.

Unorthodox (2020)

"Unorthodox" opiera się na autobiografii Deborah Feldman, która opuściła ultraortodoksyjną społeczność żydowską w Williamsburgu. Serial opowiada o młodej kobiecie uciekającej z restrykcyjnego środowiska, próbującej odnaleźć wolność i własną tożsamość w Berlinie. Produkcja czerpie z autentycznych doświadczeń Feldman i jej książki „Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”.

The Act (2019)

"The Act" opowiada historię nadopiekuńczej matki "Dee Dee" Blanchard i jej córki Gypsy Rose. To wszystko również wydarzyło się na prawdę. "Dee Dee" przez lata przekonywała wszystkich, że jej córka jest ciężko chora na zespół Münchhausena, zmuszając ją do przyjmowania niepotrzebnych leków i operacji. To wszystko doprowadziło do tragicznego morderstwa.

Ucieczka z Dannemory (2018)

"Ucieczka z Dannemory" przedstawia prawdziwą historię ucieczki dwóch więźniów z zakładu karnego w Dannemora w stanie Nowy Jork w 2015 roku. Serial bazuje na relacjach świadków i raportach policyjnych, ukazując skomplikowane relacje między więźniami a pracownicą więzienia, która pomogła im w ucieczce.

Ojciec chrzestny Harlemu (2019)

"Ojciec chrzestny Harlemu" to historia słynnego gangstera Bumpy'ego Johnsona, który powrócił do Harlemu w latach 60., by odzyskać kontrolę nad dzielnicą. Serial bazuje na prawdziwych wydarzeniach i postaciach, ukazując jego walkę z innymi gangami oraz współpracę z działaczem praw obywatelskich Malcolmem X.

Waco (2018)

"Waco" opowiada o oblężeniu siedziby sekty Davida Koresha w Waco, w 1993 roku, które zakończyło się tragicznym pożarem i śmiercią wielu osób. Serial bazuje na książkach „A Place Called Waco” autorstwa Davida Thibodeau, jednego z ocalałych, oraz „Stalling for Time” Gary'ego Noesnera, negocjatora FBI.

The Spy (2019)

"The Spy" przedstawia historię Eliego Cohena, izraelskiego szpiega działającego w Syrii w latach 60. Serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Ukazuje życie podwójnego agenta oraz wpływ jego działań na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie.

Fosse/Verdon (2019)

"Fosse/Verdon" to opowieść o skomplikowanej relacji między reżyserem i choreografem Bobem Fosse a jego żoną i muzą, Gwen Verdon. Serial bazuje na biografii „Fosse” autorstwa Sama Wassona, ukazując zarówno ich artystyczne sukcesy, jak i osobiste problemy w latach 60. i 70.