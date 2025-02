Najlepsze projektory, telewizory i sprzęt audio w jednym miejscu. Gdzie je znaleźć?

Firma Audio Klan, znana z sieci Top Hi-Fi & Video Design, otworzyła showroom, w którym królują trzy prestiżowe marki: Loewe, XGIMI i Devialet. Loewe jest znane wręcz jako synonim najwyższej jakości telewizorów, a w nowym showroomie znajdziemy przegląd ich najnowszych modeli. Od serii inspire, przez stellar i iconic, aż po We. by Loewe – każdy miłośnik perfekcyjnego obrazu znajdzie tu coś dla siebie. Telewizory We. SEE o różnych rozmiarach ekranu (od 48 do 65 cali) to propozycja dla tych, którzy cenią sobie zarówno jakość, jak i elastyczność. W showroomie nie zabrakło również sprzętu audio Loewe, a dla umilenia czasu, na gości czeka aromatyczna kawa z ekspresu Loewe aura.pure.

XGIMI natomiast to lider w świecie inteligentnych projektorów, a ich urządzenia to prawdziwe innowacje na rynku. W showroomie można przetestować najnowsze modele, w tym te nagrodzone przez EISA. Projektory XGIMI to idealne rozwiązanie zarówno do domowego kina, jak i do projekcji plenerowych – na kempingu, w ogrodzie czy na działce. Imponujący, ponad 100-calowy ekran, na którym wyświetlane są testowe projekcje, pozwala w pełni docenić możliwości tych urządzeń.

Devialet to marka, która w świecie audio kojarzy się z najwyższym poziomem technicznym. Ich innowacyjne rozwiązania techniczne i opatentowane podzespoły gwarantują najlepszą jakość dźwięku. W specjalnej strefie poświęconej tej marce, można posłuchać legendarnych głośników z serii Phantom, eleganckich i mobilnych modeli Mania, a także topowego wzmacniacza Devialet Astra, który zadowoli nawet najbardziej wymagających audiofilów. Nowy showroom to nie tylko miejsce, gdzie można zobaczyć i posłuchać najnowszych urządzeń. To przede wszystkim przestrzeń, w której można doświadczyć ich wyjątkowości, przekonać się o ich możliwościach i wybrać sprzęt idealnie dopasowany do swoich potrzeb.

Showroom znajduje się przy ulicy Grochowskiej 87A na warszawskiej Pradze-Południe, w bezpośrednim sąsiedztwie salonu Top Hi-Fi & Video Design, z którego można do niego wejść. Godziny otwarcia showroomu są identyczne jak punktu sprzedaży.