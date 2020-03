Adobe Bridge

Adobe Bridge wchodzi w pakiet programów Adobe Crative Cloud. W przeciwieństwie do wielu z nich jest dostępny do darmowego użytku, bez konieczności posiadania płatnej subskrybcji. Program pozwala sortować foldery dzięki zaawansowanym narzędziom do oznaczania, oceniania i wpisywania metadanych. Dzięki niemu prostsze jest też importowanie zdjęć z aparatu, karty lub urządzenia mobilnego. Świetnie sprawdza się jako samodzielne narzędzie oraz oczywiście w ramach współpracy z pozostałymi programami z pakiety Creative Cloud.

DigiKam

DigiKam to open source’owy program do zarządzania, organizowania, przeglądania i prostej edycji zdjęć. Wśród funkcji kategoryzacji, oprócz standardowych oznaczeń, znalzły się m.in. komentarze i oceny plików. Aplikacja obsługuje większość dostępnych na runku modeli aparatów fotograficznych, pozwalając tym samym używać segregacji według konkretnych urządzeń. Obsługa programu jest prosta i intuicyjna, przypadnie do gustu nawet laikom. Program oferuje również prostą edycję zdjęć, która pozwala m.in. na korekcję czerwonych oczu, korekcję jasności, ostrości czy kolorów.

MAGIX Photo Manager

Łatwy i zrozumiały interfejs programu pozwala na sprawne zarządzanie nawet sporą liczbą zdjęć. Oferuje liczne metody klasyfikacji plików od daty, przez nazwę pliku po znaczniku tematyczne. Pozwala katalogować również filmy. Obsługuje importowanie zdjęć z aparatów przeróżnych producentów, nie stawiając przed użytkownikiem niepotrzebnych ograniczeń. Oferuje również funkcję automatycznego znajdywania twarzy, na podstawie której jest w stanie katalogować pliki. Zawiera również funkcję, dzięki której dużo łatwiej znajdziemy duplikaty plików oraz zdjęcia oparte na podobnym motywie.

Phototheca

To proste w obsłudze narzędzie skupione przede wszystkim na porządkowaniu kolekcji zdjęć. Po zaimportowaniu plików można je posortować na przykład wg. czasu czy miejsca zapisu. Nie zabrakło tu oczywiście funkcji oznaczeń i przenoszenia między konkretnymi kategoriami. Funkcja Smart Album pozwala na stworzenie automatycznie aktualizowanej kolekcji zdjęć dopasowanej na podstawie określonych kryteriów jak np. tag lub rodzaj aparatu. Wielu użytkowników chwali sobie Photothecę przede wszystkim za szybkość działania. Jej prostota pozwala na szybkie działanie, więc jest dobrym wyborem dla tych, którzy szukają bardzo podstawowego narzędzia.

XnViewMP

Szybka przeglądarka obsługuje ponad 500 formatów obrazów oraz umożliwia ich zapis do jednego z 70 najpopularniejszych formatów. Program poradzi sobie świetnie nie tylko z plikami .jpg czy .png, co dla wielu może być bardzo istotną zaletą. Oferuje narzędzie do edycji metadanych obrazów i dopasowywania znaczników na wiele zdjęć, co ułatwia grupowe sortowanie. XnViewMP to wygodny wybór dla tych, którzy cenią sobie szybkość i szerokie możliwości względem rozpoznawania plików.

Zdjęcia Google

Oparte na chmurze kopie zapasowe z pomocą aplikacji Google Backup and Sync w połączeniu ze Zdjęciami Google dają naprawdę bardzo dobre rezultaty. Automatycznie przesyłanie foldery do konta w Zdjęciach Google wyświetlane są na osi czasu. Inteligentne organizowanie pomaga użytkownikowi rozeznać się we własnych plikach, sugerując np. jakie zdjęcia nadają się do archiwizacji. Wielka przestrzeń w chmurze jest uznawana za wielką zaletę przez wszystkich użytkowników tego narzędzia. Google gwarantuje też bezpieczeństwo plików i wygodny dostęp z każdego urządzenia jak telefon, tablet czy komputer. To dobry wybór dla tych, którzy cenią sobie łatwe w obsłudze, sprawdzone oraz docenione na całym świecie przez wielu użytkowników rozwiązania.