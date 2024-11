Ranking odkurzaczy pionowych do 1000 zł – sprawdź, który warto kupić!

Odkryj najlepsze odkurzacze pionowe do 1000 złotych – idealne do codziennych porządków. Poznaj modele z mocnym ssaniem, długim czasem pracy i funkcjami, które zapewnią efektywne sprzątanie w Twoim domu.

Najlepsze odkurzacze pionowe do 1000 złotych

Zakup nowego odkurzacza pionowego może być wyzwaniem, szczególnie przy szerokim wyborze dostępnych modeli i funkcji. Szukając sprzętu o dobrym stosunku jakości do ceny, można natrafić na urządzenia, które łączą moc ssania, długi czas pracy oraz dodatkowe opcje, jak na przykład funkcję mopowania czy oświetlenie LED. Masz do wydania 1000 złotych i nie wiesz, który model wybrać? Przygotowaliśmy przegląd odkurzaczy pionowych oferujących optymalną wydajność i komfort użytkowania. Dzięki temu artykułowi dowiesz się, na jakie funkcje warto zwrócić uwagę i które modele z tej półki cenowej cieszą się najlepszymi opiniami.

Reklama

Cena: ok. 293 zł

ADLER 7044 to kompaktowy i wydajny odkurzacz ręczny, idealny do sprzątania domu i wnętrza samochodu. Dzięki mocy 250 W i funkcji TURBO skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, od kurzu po sierść zwierząt. Zbiornik o pojemności 0,8 l pozwala na dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania, co jest praktyczne przy większych porządkach. Filtr HEPA H11 zatrzymuje drobne pyłki i alergeny, dbając o jakość powietrza, co jest korzystne dla alergików. Podświetlana szczotka LED ułatwia sprzątanie trudno dostępnych miejsc, a wymienne końcówki umożliwiają dostosowanie odkurzacza do różnych powierzchni, co czyni go wszechstronnym urządzeniem do codziennego użytku.

Cena: ok. 589 zł

TEFAL Dual Force 2w1 to wszechstronny, bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który z łatwością przekształca się w ręczne urządzenie, umożliwiając sprzątanie dywanów, twardych podłóg, mebli czy wnętrza samochodu. Dzięki składanej rączce jest łatwy do przechowywania, co sprawdzi się w małych przestrzeniach. Czas pracy (do 75 minut) w trybie minimalnym zapewnia dużą swobodę, a niewielka waga (2,5 kg) ułatwia prowadzenie odkurzacza. LED-owe oświetlenie na szczotce pozwala na skuteczne odkurzanie w ciemnych zakamarkach. Litowo-jonowa bateria 21,6 V zapewnia długi czas pracy bez kabli, a bezworkowa konstrukcja to mniej wydatków eksploatacyjnych.

Cena: ok. 679 zł

Dreame R10 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który zapewnia moc ssania 120 AW i czas pracy do 60 minut, co czyni go wydajnym urządzeniem do codziennego sprzątania. Wyposażony w silnik osiągający prędkość 120 000 rpm, skutecznie usuwa zabrudzenia, a dzięki cichej pracy nie zakłóca spokoju domowników. Wielofunkcyjna szczotka w kształcie litery V zapobiega wplątywaniu się włosów, co ułatwia czyszczenie. LED-owe podświetlenie umożliwia dokładne sprzątanie pod meblami i w zakamarkach, a pięciowarstwowy system filtracji zatrzymuje drobne pyłki, dbając o czystość powietrza. W zestawie znajdują się dodatkowe szczotki, które pozwalają na efektywne czyszczenie różnych powierzchni.

Cena: ok. 699 zł

Reklama

Bosch Flexxo 2w1 to elastyczny i funkcjonalny odkurzacz pionowy, który działa bezprzewodowo i może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i ręcznej. Dzięki ssawkom przechowywanym w obudowie odkurzacza użytkownik zawsze ma pod ręką odpowiednie narzędzia. Wersja ProAnimal idealnie sprawdzi się w domach ze zwierzętami, a napędzana silnikiem szczotka AllFloor z oświetleniem LED skutecznie usuwa sierść i inne zabrudzenia z każdego rodzaju podłogi. Akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy, umożliwiając posprzątanie całego mieszkania na jednym ładowaniu.

Cena: ok. 799 zł

Reklama

BEKO ErgoClean VRT84225VI to bezprzewodowy odkurzacz pionowy o mocy 350 W, który zapewnia skuteczne sprzątanie różnorodnych zabrudzeń. Dzięki trójstopniowej regulacji mocy ssania, użytkownik może dostosować działanie urządzenia do swoich potrzeb, co wpływa na oszczędność baterii i wygodę. Funkcja turbo oraz zestaw różnych szczotek sprawiają, że odkurzanie staje się bardziej efektywne i komfortowe. W zestawie znajduje się stacja ładująca, która nie tylko ładuje akumulator, ale też umożliwia wygodne przechowywanie urządzenia.

Cena: ok. 999 zł

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus to wydajny odkurzacz pionowy o mocy ssania 150 AW, idealny do kompleksowego sprzątania mieszkania. Wyposażony w 12-stożkowy separator cyklonowy, skutecznie oddziela większe cząsteczki, co poprawia przepływ powietrza i zwiększa efektywność filtracji. Pięciostopniowy system filtracyjny wychwytuje cząstki o wielkości już od 0,3 μm, eliminując 99,9% zanieczyszczeń. Funkcja odkurzania i mycia pozwala na jednoczesne zbieranie kurzu i mopowanie, co przy pojemności zbiornika na wodę 250 ml usprawnia sprzątanie. Interfejs LED wyświetla stan baterii i tryb pracy, co ułatwia użytkowanie, zwłaszcza dla seniorów. Pojemna bateria (3000 mAh) umożliwia sprzątanie dużych powierzchni bez potrzeby ładowania.