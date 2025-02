Laptop dla nauczyciela 2025 – co kupić, by nie żałować?

Nowe wymogi programu „Laptop dla nauczyciela” mocno ograniczyły wybór sprzętu, ale mamy dla Was najlepsze opcje. Sprawdź, które laptopy warto kupić w 2025 roku, czy warto dopłacić i czy jakiekolwiek sensowne modele mieszczą się w budżecie do 2500 zł.

Od kilku miesięcy obowiązują nowe zasady programu „Laptop dla nauczyciela”, a wraz z nimi lista urządzeń, które można kupić za przyznane dofinansowanie. Niestety, zmiany nie są korzystne – wybór sprzętu znacząco się skurczył, a wiele sensownych modeli wypadło z obiegu. Co to oznacza w praktyce? Że jeśli chcesz laptopa, który posłuży Ci przez kilka lat, prawdopodobnie będziesz musiał(a) dopłacić do czegoś lepszego.

Najlepsze laptopy dla nauczyciela w 2025

W tym artykule podpowiadamy, które laptopy wciąż są warte uwagi, nawet jeśli oznacza to wyjście poza budżet 2500 zł. Znaleźliśmy dwie najlepsze opcje – od Lenovo i DELL'a. To sprzęt, który zapewni komfortową pracę i nie zawiedzie w codziennych zadaniach nauczyciela. Dla tych, którzy chcą trzymać się dofinansowania, mamy też kilka alternatyw, które plasują się bliżej kwoty bonu.

Lenovo ThinkBook 14 G7 - Ultra 5 125U | 14''-WUXGA | 16GB | 512GB

Cena: ok. 4250 zł

Nasz faworyt wśród wszystkich laptopów, które elektromarkety oferują w ramach programu "Laptop dla nauczyciela" w 2025 roku. Lenovo ThinkBook 14 G7 to solidny wybór dla osób poszukujących komputera, który łączy mobilność z wydajnością. Wyposażony w 14-calowy ekran WUXGA o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli zapewnia dobrą jakość obrazu i komfort pracy dzięki antyrefleksyjnej matrycy IPS o jasności 300 nitów. Jego sercem jest procesor Intel Core Ultra 5 125U, który oferuje 12 rdzeni i taktowanie do 4,3 GHz w trybie Turbo, co zapewnia płynne działanie systemu i aplikacji. 16 GB pamięci RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 64 GB oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB gwarantują odpowiednią wydajność nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Laptop jest lekki (1,38 kg) i wykonany z aluminium, co czyni go wytrzymałym i eleganckim. Wbudowane zabezpieczenia, takie jak czytnik linii papilarnych i szyfrowanie TPM 2.0, podnoszą poziom ochrony danych. Dodatkowe atuty to kamera IR FHD z zaślepką, klawiatura z białym podświetleniem oraz szeroki zestaw portów, w tym Thunderbolt 4 i HDMI 2.1.

DELL Latitude 3450 - i5-1335U | 14'' | 16GB | 512GB

Cena: ok. 3000 zł

Druga sensowna propozycja, którą udało nam się namierzyć to Dell Latitude 3450 – biznesowy laptop, który sprawdzi się w pracy nauczyciela dzięki niezłej wydajności i trwałej konstrukcji. Jeszcze do niedawna kosztował powyżej "czwórki", teraz w ramach programu "Laptop dla nauczyciela" można go znaleźć znacznie taniej. Jego 14-calowy ekran Full HD z matową powłoką minimalizuje refleksy, choć przy jasności 250 nitów może być mniej czytelny w bardzo jasnym otoczeniu. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i5-1335U, oferujący 10 rdzeni i taktowanie do 4,6 GHz w trybie Turbo, co pozwala na płynną pracę w aplikacjach biurowych i edukacyjnych. Laptop posiada 16 GB pamięci RAM DDR5, którą można rozszerzyć do 64 GB, oraz szybki dysk SSD 512 GB. Zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe zapewnia podstawową wydajność graficzną. Na uwagę zasługują również funkcje bezpieczeństwa, w tym czytnik linii papilarnych, szyfrowanie TPM 2.0 i kamera IR FHD. Obudowa w grafitowym kolorze jest nowoczesna i wytrzymała, choć laptop waży nieco więcej (1,5 kg) niż niektóre konkurencyjne modele. Dodatkowe zalety to podświetlana klawiatura, szeroki wybór portów (w tym USB4 i HDMI) oraz obsługa Wi-Fi 6E dla stabilniejszego połączenia sieciowego.

Laptop dla nauczyciela do 3000 zł

Poniżej znajdziecie jeszcze 4 propozycje dla osób, które chciałyby wykorzystać bon, dopłacając jak najmniej. Nie są to już tak atrakcyjne propozycje, ale powinny z powodzeniem wystarczyć, jeśli chodzi o typowe użytkowanie komputera.

Lenovo V15 G5 - Core 5 120U | 15,6''-FHD | 16GB | 512GB

Cena: ok. 2600 zł

Lenovo V15 G5 to przystępna cenowo propozycja dla nauczycieli, którzy szukają większego ekranu. Mieści się w budżecie do 3000 zł. Do bonu trzeba tu dołożyć symboliczną "stówkę". Laptop wyposażono w 15,6-calowy ekran Full HD z matrycą IPS i jasnością 300 nitów, co zapewnia czytelny obraz i komfortową pracę. Procesor Intel Core 5 120U z 10 rdzeniami i taktowaniem do 5,0 GHz oferuje dobrą wydajność w aplikacjach biurowych, przeglądarce internetowej i narzędziach do wideokonferencji. 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB zapewniają sprawną wielozadaniowość i szybki dostęp do danych. Laptop posiada podstawowy zestaw portów, w tym USB-C z DisplayPort, HDMI i LAN. Zintegrowana grafika Intel Graphics wystarczy do pracy biurowej, ale nie sprawdzi się w bardziej wymagających zadaniach graficznych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego jest prosta, ale spełnia standardy wytrzymałości MIL-STD-810H. Dodatkowe atuty to pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 oraz zabezpieczenia TPM 2.0 i zaślepka kamery.

HP ProBook 465 G11 | 16" IPS | R7-7735U | 16GB RAM | 512GB SSD

Cena: ok. 3000 zł

HP ProBook 465 G11 to uniwersalny laptop, który dobrze sprawdzi się w codziennej pracy nauczyciela, oferując duży 16-calowy ekran o proporcjach 16:10. Wyższa rozdzielczość 1920 x 1200 px i matryca IPS o jasności 300 nitów zapewniają wygodę użytkowania, szczególnie podczas pracy w dokumentach czy przeglądania materiałów edukacyjnych. Procesor AMD Ryzen 7 7735U z 8 rdzeniami i taktowaniem do 4,75 GHz gwarantuje odpowiednią wydajność, wspieraną przez 16 GB pamięci RAM DDR5 i szybki dysk SSD 512 GB. Zintegrowana grafika AMD Radeon 680M pozwala na płynne odtwarzanie multimediów i podstawowe zadania graficzne. Laptop oferuje szeroki wybór portów, w tym dwa USB-C z funkcją DisplayPort i Power Delivery, co zwiększa jego wszechstronność. Dodatkowe atuty to odporna na zachlapanie klawiatura, bateria 56 Wh z szybkim ładowaniem do 50% w 30 minut oraz funkcje bezpieczeństwa, takie jak czytnik linii papilarnych i HP Wolf Security. Dzięki łączności Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 urządzenie zapewnia stabilne połączenie z siecią i akcesoriami.

ACER TravelMate P2 TMP216-51-G2-TCO | 16" | Core 5 120U | 16GB RAM | 512 GB SSD

Cena: ok 3200 zł

Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2-TCO to wytrzymały i funkcjonalny laptop, który może być dobrym wyborem dla nauczycieli ceniących wygodę pracy i solidność wykonania. Jego 16-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 px i proporcjach 16:10 oferuje większą przestrzeń roboczą, co ułatwia pracę w aplikacjach biurowych i edukacyjnych. Zawias obracany o 180° oraz duży touchpad poprawiają ergonomię użytkowania. Wydajność zapewnia procesor Intel Core 5 120U, wspierany przez 16 GB pamięci RAM DDR5 oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Laptop wyróżnia się także dobrą jakością wideokonferencji dzięki kamerze HDR i technologii redukcji szumów w mikrofonach. Wbudowane zabezpieczenia, takie jak TPM 2.0 i osłona kamery, zwiększają bezpieczeństwo danych. Na uwagę zasługuje szeroka łączność, obejmująca Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 oraz bogaty zestaw portów. Certyfikaty TCO i MIL-STD-810H potwierdzają, że laptop spełnia lepsze normy wytrzymałości, co czyni go bardziej odpornym na codzienne użytkowanie.