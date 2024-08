Nie odważę się powiedzieć, że nie mam poczucia humoru. Jakieś tam mam — i skoro typowo mainstreamowe rzeczy potrafią mnie rozbawić, to chyba nie jest ze mną jeszcze tak źle. Kiedy jednak widzę w gatunku komedia — obchodzę go szerokim łukiem, bo takich które faktycznie są w stanie mnie rozbawić jest jak na lekarstwo. Mimo że lubię sięgać po sitcomy, raczej nie są to serie, które mnie bawią. To dla mnie taki mały rytuał, który kontynuuję z sympatii do bohaterów. Poniższa piątka to jednak dla mnie tytuły, które zawsze poprawią mi dzień — i choćbym znał je na pamięć, po latach wciąż bawią. Prawdopodobnie też macie takie serie?

What we do in the shadows

Co robimy w ukryciu

*Co robimy w ukryciu* (oryg. What We Do in the Shadows) to komediowy serial, który oparty został na pełnometrażowej produkcji o tym samym tytule. Dziecko Taiki'ego Waititiego i Jemaine'a Clementa okazało się hitem na miarę, której nie wymarzyli sami twórcy!

"Co robimy w ukryciu" opowiada o życiu trójki wampirów - Nandora, Laszlo i Nadji - którzy od setek lat mieszkają razem na nowojorskiej Staten Island. Poza wampirami spotkamy tam również ich stałego towarzysza: sługę Guillermo. Ten niepozorny bohater który wciąż jest człowiek od lat marzy o przemianie w wampira. Całą gromadkę wzbogaca postać Colina Robinsona. Niezwykłego, flegmatycznego do bólu — energetycznego wampira. Jego specjalną mocą jest wysysanie energii z ludzi poprzez... zanudzanie ich na śmierć.

Cały serial utrzymany jest w konwencji tzw. mockumentary. Kamery śledzą codzienne życie wesołej gromadki, które obfituje w komiczne i absurdalne sytuacje. Zderzenie współczesnego świata z ich pradawnymi wspomnieniami nierzadko doprowadza do niezwykle zabawnych historii, podobnie jak ich próba przetrwania. Muszą, jak wszyscy, zmagać się z takimi problemami jak płacenie rachunków, konflikty z lokalnymi wilkołakami, czy... nieudane próby podbicia świata. Kto ich nie przeżył, niech pierwsi rzuci kamieniem.

Serial jest pełen humoru, satyry oraz licznych nawiązań do popkultury, które bawią zarówno fanów horrorów, jak i tych, którzy szukają lekkiej i inteligentnej rozrywki. Dzięki unikalnemu stylowi i barwnym postaciom, *Co robimy w ukryciu* zdobył serca widzów na całym świecie.

Hydrozagadka

Film Andrzeja Kondratiuka z 1970 roku to jedna wielka, podszyta w każdej scenie ironią i niekończącą się groteską, parodia superbohaterskich serii akcji. Detektyw As robi co w jego mocy, by rozwiązać zagadkę znikającej w Warszawie wody — po drodze serwując nam spotkania z coraz bardziej abstrakcyjnymi bohaterami i... jeszcze dziwniejszymi sytuacjami. Fenomenalne role Józefa Nowaka, Zdzisława Maklakiewicza, Romana Kłosowskiego i Ewy Szykulskiej to rzecz, o której zapomnieć się nie da. Wciąż nie mam najmniejszego pojęcia jak udało mu się przecisnąć przez sito ówczesnej cenzury, ale... cieszę się, że jest — Hydrozgadka to komedia naprawdę abstrakcyjna, ale warta każdej poświęconej jej minuty. Zdejm kapelusz! ;-) Film regularnie powraca na antenę niezawodnego TVP Kultura, poza tym można go nabyć m.in. na DVD.

IT Crowd

Serial znany u nas jako Technicy Magicy to krótka brytyjska seria, do której regularnie powracam. Tak naprawdę to jedyna brytyjska produkcja która wywołuje u mnie szczery śmiech (nie, Monty Python i spółka to kompletnie nie moja bajka) — ale jednak kanciapa informatyków ma tę moc. Bardzo lubię to, że twórcy nie bali się przejaskrawić wszystkich tamtejszych sytuacji do granicy absurdu. Bohaterowie zaś są jedyni w swoim rodzaju — i właściwie... są nie do podrobienia, podobnie jak intro, którego nigdy nie mam dość!

Kasia i Tomek

To chyba najmniej oczywista pozycja na tej liście, ale serial Kasia i Tomek to — w mojej opinii — majstersztyk. Chemię między Joanną Brodzik i Pawłem Wilczakiem czuć tam w każdej scenie. Bohaterowie z krwi i kości, trochę zabawni, trochę poważni, trochę rozkojarzeni, trochę nie wiedzący co się dzieje. Do tego mistrzowskie postacie drugoplanowe — mama Kasi (Elżbieta Gaertner), narzeczona ojca Tomka (Małgorzata Socha) i ich przyjaciele — Ania i Jacek (Edyta Łukaszewska, Dariusz Toczek) i poczucie humoru, które po latach wciąż nie straciło dla mnie nic ze świeżości. Te same gagi bawią po raz kolejny. Fantastyczna adaptacja kanadyjskiej serii, która w oczach wielu biegle mówiących po francusku — przewyższyła nawet swój pierwowzór.

Portlandia

Seria którą się kocha, albo nienawidzi. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto pozostałby wobec niej obojętny. Podobno Portland to nie miasto, to stan umysłu — i mimo niezwykle krótkiej wizyty w tym oregońskim miasteczku trudno mi się z tym nie zgodzić. Portlandia to format, w którym Fred Armisen oraz Carrie Brownstein wcielają się w różnych bohaterów — ich wspólnym mianownikiem jest jednak bycie... dziwnymi, abstrakcyjnymi, albo — jak byśmy to dzisiaj powiedzieli — hipsterami. To nietypowa komedia i nietypowy humor spod pióra wspaniałych komików — jeżeli lubicie dziwne poczucie humoru, pełne ironii i oglądania współczesnego świata w krzywym zwierciadle, będziecie wniebowzięci.

Schitt's Creek

Schitt's Creek to kanadyjski serial komediowy, który z dnia na dzień rozkochał w sobie widzów z całego świata. Seria opowiada historię bogatej rodziny Rose, która po utracie fortuny zmuszona jest zamieszkać w tytułowym miasteczku. Zaściankowe Schitt's Creek nie ma do zaoferowania nic z wystawnego życia, które dotychczas wiedli. Dość powiedzieć, że miasteczko to zakupili kiedyś... dla żartu.

Jako widzowie obserwujemy ich zderzenie z rzeczywistością. Cały serial skupia się na ich próbach przystosowania się do nowego, skromnego życia i poznawania świata poza ich bańką. Rodzina Rose po jakimś czasie zaczyna akceptować nową sytuację i nawet się do niej przystosowywać. Buduje relacje z mieszkańcami i odkrywa prawdziwe wartości rodzinne, które są zupełnie inne od tych, które kultywowali dotychczas. Serial co rusz serwuje nam inteligentny humor, który dodatkowo ubarwiają znakomite kreacje głównych bohaterów. Barwne postaci, serdeczny przekaz, ciepła atmosfera i niepowtarzalna Moira Rose (w tej roli wspaniała Catherine O'hara) sprawiły, że przy serialu płaczą ze śmiechu (i wzruszenia) widzowie na całym świecie!

Weeds

Weeds, czyli po prostu Trawka — tak serial znany jest na polskim rynku. Czarna komedia o wdowie zamieszkującej przedmieścia Los Angeles. Po śmierci męża Nancy musi sobie jakoś radzić z wychowaniem i zarobieniem na utrzymanie swojej rodziny — z dnia na dzień zostaje więc dilerką tytułowej trawki. To tak na dzień dobry, bo późniejsze wydarzenia są tak abstrakcyjne, że — nie chcąc psuć nikomu zabawy — nie będę wdawał się w szczegóły. Tamtejszy humor jest czarny jak smoła, brutalny, miejscami dość dziwny — ale mnie śmieszy, po prostu ;-).