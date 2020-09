Najlepsze gry przeglądarkowe. Jak przyjemnie zabić czas?

Gdzie szukać najlepszych gier przeglądarkowych?

Zalewają nas duże produkcje wymagające instalacji, panuje moda na gry mobilne. Nie należy jednak zapominać o grach przeglądarkowych, bo one nadal mają się naprawdę nieźle. Te tytuły to dobry wybór na chwilę przerwy w pracy czy lekcji informatyki lub zabawę na słabszym komputerze. Darmowe gry online, które powinny spodobać się niemal każdemu. Każdy jest w stanie stworzyć własny top gier przeglądarkowych na podstawie osobistych preferencji, bo wybór jest naprawdę spory.

Poszukując najlepszych gier przeglądarkowych warto sięgać do rankingów tworzonych przez graczy oraz redakcje z całego świata. Posiłkując się popularnością danych tytułów jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdziwych perełek. Wiele gier przeglądarkowych na pc ma wielkie grono fanów właśnie przez to, że są wciągające i przysparzają wiele radości. Darmowe gry często są proste w założeniach, nie obciążają komputera i możemy odpalić je niemal na każdej przeglądarce i w każdej chwili. Gry online pozwalają nam się wyluzować i zaczerpnąć z internetu coś więcej niż zdjęcia śmiesznych kotków. Macie swoje ulubione gry przeglądarkowe 2019? A może wciąż zagrywacie się w te same flashowe tytuły, co 10 lat temu?

Game of Bombs

Pamiętacie Bombermana, prawda? Jeśli tak, to na pewno przypadnie wam do gustu Game of Bombs. Klasyczna rozrywka i zabawa wieloosobowa trafią do każdego, kogo swego czasu bawiło kładzenie materiałów wybuchowych pod stopy postaci kolegów. Darmowe gry na szczęście wciąż pozwalają przywołać wspomnienia i bawić się świetnie w niezbyt wymagający sposób. Warto wrócić do wspomnień sprzed lat, bo pomysł na zabawę wcale się nie zestarzał.

Eksplorowanie miejsc z całego świata siedząc wygodnie z fotelu? Dlaczego nie! Darmowa gra przeglądarkowa sprawdzi się dla każdego, kto lubi trochę pogłówkować. W tej produkcji spacerujemy po prostu po mapach Google. Gra wrzuca nas w jakieś miejsce, a my musimy się rozejrzeć i wydedukować, gdzie jesteśmy, a następnie wskazać to miejsce na mapie. Im bliżej trafmy, tym więcej punktów zyskamy. Przez swój walor edukacyjny to również świetna darmowa gra dla dzieci.

Gra, która zdecydowanie wymaga wiedzy i myślenia. Co ciekawe, wiele z niej możemy się nauczyć. Po udzieleniu odpowiedzi wyświetla nam się ta prawidłowa oraz wyjaśnienie do niej. Możemy mierzyć się sami ze sobą w bardzo licznych kategoriach lub brać udział w pojedynkach z ludźmi z całego świata, w których pytania są losowe. Gry przeglądarkowe multiplayer rządzą się swoimi prawami, ale prawie zawsze są wciągające. Global quiz to świetny wybór dla tych, którym zależy na intelektualnej, a nie śmiesznej czy zręcznościowej rozrywce.

To świetna darmowa gra dla dzieci, ale i dorosłych. Zasady są proste. Dostajemy prosty przedmiot, który musimy narysować na ekranie w 20 sekund. W tym czasie, ucząca się wciąż gra, próbuje zgadnąć, co takiego stworzyliśmy. Muszę jej oddać, że jest naprawdę niezła w te klocki. Nie trzeba być wcale mistrzem szkicowania, aby program odgadł, co właściwie staramy się mu przedstawić. Po każdej rozgrywce warto rzucić okiem na rysunki stworzone przez innych graczy do tego samego hasła. Gwarantuję, że na świecie jest tak wielu ludzi utalentowanych, jak tych stojących kompletnie na bakier z artystyczną twórczością.

Kultowa strategia ma swoją wersję również jako darmowa gra przeglądarkowa. The Settlers wielu z nas doskonale pamięta z dzieciństwa, a w tej darmowej wersji naprawdę czuć klimat oryginału. W przerwie od wracania do ogranych setki razy części warto dać szansę wersji online. Nie możesz się doczekać powrotu rzewnych wspomnień? Graj teraz i mierz się z najlepszymi, których żre podobny sentyment.

Nie uwierzę, że jest ktoś, kto nie zna tej gry. Każdy miał ją na telefonie lub chociaż grał na sprzęcie kogoś bliskiego. To kwintesencja poprzedniej epoki. Gry mobilne wyglądają teraz całkiem inaczej. Darmowa gra online pomaga jednak cofnąć się do tych złotych czasów i po prostu zabić czas przy rozrywce, którą rządzą banalne wręcz zasady. Jestem pewna, że w tej produkcji każdy znajdzie coś, co sprawi mu przyjemność, mimo swej prostoty.