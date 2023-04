Najlepsze głośniki bezprzewodowe. Które wybrać, jeżeli chcemy cieszyć się świetnym brzmieniem ze Spotify, Tidal i pozostałych serwisów?

Kiedy wypowiadamy frazę „głośnik bezprzewodowy” albo „głośnik bluetooth” dużej części osób na myśl przyjdą małe, przenośne modele popularnych marek, służące do tego, by puszczać muzykę np. podczas wyjazdów, w czasie podróży czy imprezy. I oczywiście – nie jest to myślenie w zupełności błędne, ponieważ takie urządzenia odpowiadają za dużą część sprzedaży produktów z tej kategorii i są szeroko reklamowane. Jednak o ile mogą one pochwalić się np. wysoką odpornością na przeciwności losu czy długim działaniem na baterii, to jakość odtwarzanego przez nie dźwięku z pewnością nie jest priorytetem producentów, co sprawia, że osoby, dla których liczy się przede wszystkim brzmienie, nie będą miały z takich urządzeń pożytku.

Ci, którzy nieco głębiej siedzą w temacie, wiedzą jednak, że kategoria głośników bezprzewodowych nie ogranicza się jedynie do takich sprzętów i jeżeli ktoś chce cieszyć się wysokiej jakości brzmieniem i estetyką niezakłóconą przez plączące się przewody, może dziś wybierać z całkiem szerokiej gamy modelowej uznanych marek audio. Jednocześnie, takie urządzenia charakteryzują się wieloma dodatkowymi i ciekawymi możliwościami zwiększającymi ich funkcjonalność, a także – niepowtarzalną estetyką, dzięki której będą eleganckim elementem wystroju wnętrza.

Oto trzy propozycje dla osób, które chcą się cieszyć wyjątkowym dźwiękiem, bez martwienia się o problemy z przewodami.

Bluesound Pulse M – kompaktowy głośnik do każdego pomieszczenia

Markę Bluesound kojarzy chyba każdy czytelnik Antyweb, ponieważ produkty tej firmy często pojawiają się na naszych łamach i zbierają zasłużone, bardzo pozytywne opinie ze względu na swoją jakość i wszechstronność. Nie inaczej jest w przypadku Pulse M, czyli głośnika, który łączy wysokiej jakości brzmienie z nowoczesną technologią i uniwersalnym designem. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to minimalistyczna konstrukcja i wysokiej jakości materiały użyte do wykończenia Pulse M sprawiają, że ten głośnik idealnie wpasuje się jako element wystroju prawie wszystkich pomieszczeń. Tym bardziej, że dzięki akcesoriom od Bluesound, takim jak stojak podłogowy czy uchwyt ścienny, możemy umieścić go w praktycznie każdym miejscu.

Jeżeli chodzi o to, co najważniejsze, czyli jakość brzmienia, Bluesound Pulse M zapewnia dźwięk emitowany w zakresie 360 stopni, który dostarczają trzy wysokiej klasy drivery. Za niskie tony odpowiada przetwornik zamontowany centralnie i emitujący dźwięk do góry, wspomagany przez dwie jednostki wysokotonowe grające pod kątem 45 stopni. Całość zasila zintegrowany wzmacniacz o mocy 80 W wyposażony w wysokiej jakości procesor DSP. Dzięki takiej konstrukcji Pulse M może pochwalić się bogatym i dynamicznym brzmieniem.

Jednak to nie koniec zalet tego modelu. Bluesound Pulse M może być bowiem sterowany przez pięć programowalnych przycisków dotykowych na obudowie. Współpracuje on także z najpopularniejszymi asystentami głosowymi jak Siri, Asystent Google czy Alexa, a także – z systemami automatyki domowej, m.in. Lurtron, Creston czy URC. Jednak z pewnością będziemy chcieli w tym wypadku zainstalować dedykowaną aplikacje towarzyszącą BluOS. Ta bowiem pozwala połączyć ze sobą dwa takie same głośniki Pulse M, tworząc z nich wysokiej klasy zestaw stereo.

Dodatkowo, głośniki można połączyć także z innymi urządzeniami kompatybilnymi z BluOS, dzięki czemu mogą stanowić element domowego systemu surround. Jeżeli będziemy chcieli, głośniki te świetnie nadadzą się to stworzenia systemu multiroom, a dzięki sterowaniu z poziomu BluOS możemy zarządzać nimi indywidualnie. W każdym pomieszczeniu może więc grać inna muzyka.

Bluesound Pulse M to także (a może – przede wszystkim) świetne urządzenia do streamingu. Muzykę na nich można odtwarzać za pośrednictwem praktycznie wszystkich serwisów streamingowych, a więc Spotify, Tidal, Apple Music i innych. Co ważne, Pulse M obsługuje również Tidal Connect, co pozwala streamować dźwięk z tego serwisu przy wykorzystaniu natywnej aplikacji Tidal – szczegół, ale robi różnicę i umożliwia odtwarzanie muzyki w sposób nieskompresowany. Urządzenie współpracuje też ze smartfonami dzięki wsparciu dla Airplay 2 i Bluetooth z wykorzystaniem kodeka aptX HD. O wszechstronności głośnika niech świadczy fakt, że został on nawet wyposażony w wejście analogowe (3,5 mm) i optyczne, dla tych, którzy chcieliby podłączyć się do niego w ten sposób.

Devialet Mania – świetne brzmienie, które zabierzesz ze sobą

Tak jak już wspomniałem, głośniki bezprzewodowe to w większości jednostki mobilne. Co więc w sytuacji, gdy muzykę w jakości, która po prostu daje mnóstwo frajdy, chcielibyśmy zabrać wszędzie? W takim wypadku warto postawić na głośnik Mania od uznanego producenta Devialet. Tutaj niewątpliwym atutem jest jego stylistyka, która wyróżnia się już w podstawowym wariancie, a poszukiwacze unikalnych wersji danego produktu, zdecydowanie powinni zwrócić uwagę na wersję Opéra de Paris tego głośnika. Jego konstrukcja nie jest jednak tylko i wyłącznie podyktowana estetyką.

Jeżeli chodzi o brzmienie, głośnik kryje w sobie drivery, które pozwalają stworzyć 360 stopniową scenę stereo, co oznacza, że zapewni on te same wrażenia audio bez względu na swoje położenie. Dodatkowo, jest on wyposażony w przełomową technologię ASC (Active Stereo Calibration), w której wykorzystuje 4 mikrofony do aktywnego mapowania akustyki pomieszczenia, aby optymalnie dostosować parametry swojej pracy do warunków obszaru, w którym się znajduje. O jakości użytych przetworników niech świadczy tu fakt, że pomimo kompaktowych rozmiarów zakres pasma przenoszenia obsługiwanego przez ten model zaczyna się od 30 Hz, co oznacza bardzo przyjemny, głęboki i pełny bas - dla fanów brzmienia energetycznego jak znalazł.

Naturalnie – fakt mobilności głośnika musi oznaczać, że jest on zasilany z wewnętrznych ogniw, które w tym wypadku pozwalają aż na 10 godzin słuchania muzyki. Nie będzie też żadnym problemem, jeżeli zdarzy nam się ten głośnik zachlapać, ponieważ charakteryzuje się on stopniem odporności na poziomie IPX4.

Tutaj jednak warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do większości mobilnych głośników bezprzewodowych innych producentów, model Mania został stworzony z myślą o brzmieniu. Dlatego wspiera nie tylko Bluetooth, ale też komunikację bazującą na wydajniejszej sieci Wi-Fi. To rozszerza nie tylko funkcjonalność urządzenia, ale przede wszystkim ma znaczenie w kwestii jakości oferowanego dźwięku (przez Wi-Fi możemy streamować dźwięk w wyższej jakości). Wsparcie dla połączenia przez Wi-Fi jest tu uzupełnione o obsługę Spotify Connect czy Airplay drugiej generacji i przy wykorzystaniu obu tych standardów Mania oferuje znacznie lepsze doznania, niż gdyby wspierała tylko komunikację przez Bluetooth (który przypominamy - też tu oczywiście jest). Wszystkimi funkcjami głośnika łatwo możemy zarządzać z poziomu jednej aplikacji towarzyszącej, czyli Devialet App.

I jeszcze na koniec – bierzecie pod uwagę wykorzystanie Devialet Mania również jako głośnika bardziej stacjonarnego? Nie ma się co dziwić, patrząc na jego możliwości. Wtedy przydatna okaże się oferowana jako oddzielne akcesorium stacja ładująca Mania Charging Station.

Bowers & Wilkins Zeppelin – olbrzymia moc w unikatowej formie

Bowers & Wilkins Zeppelin to urządzenie, które już zdążyło zjednać sobie serca wielu fanów audio na całym świecie. Jego konstrukcja jest łatwo rozpoznawalna i kojarzona z dźwiękiem wysokiej jakości. Niebezpodstawnie, ponieważ ten model ma naprawdę wszystko, co jest potrzebne by zapewnić wrażenia audio na najwyższym poziomie. W centrum Zeppelina znajduje się tu bowiem aż 150 mm subwoofer, wspierany przez dwa średniotonowe przetworniki elektroakustyczne oraz 25 mm tweetery, znane między innymi z kolumn podłogowych serii 600. Taki układ może pochwalić się mocą na poziomie aż 240 W, dzięki czemu jest on w stanie wypełnić czystym dźwiękiem nawet sporej wielkości pomieszczenie bez żadnego problemu.\

Wraz ze świetnym brzmieniem idą tu w parze duże możliwości bezprzewodowe, dostarczające do głośnika sygnał w wysokiej jakości. System jest w stanie bowiem przetwarzać dźwięk w jakości 96 kHz/24 bity, dzięki czemu nie ma żadnego problemu z słuchaniem muzyki w formacie HiFi. I oczywiście, Zeppelin jak najbardziej może też taki sygnał odbierać dzięki współpracy z wieloma aplikacjami streamingowymi poprzez program Music | Bowers & Wilkins. W nim możemy wygodnie zarządzać wszystkimi parametrami głośnika oraz samą muzyką. Poza tym Zeppelin wspiera także połączenie za pomocą Spotify Connect, Airplay 2 oraz Bluetooth przy użyciu kodeka aptX Adaptive.

Tutaj także warto zaznaczyć, że znajdujący się obecnie w sprzedaży Bowers & Wilkins Zeppelin to pierwszy głośnik z tej konkretnej serii który może być używany do budowy systemu multiroom. Dzięki aplikacji Music możemy połączyć kilka Zeppelinów w sieć, ale też nie ma problemu, by do budowy takiego systemu wykorzystać inne produkty Bowers & Wilkins wspierające system Formation. Dzięki temu będziemy mogli zbudować taki system multiroom, na jaki będziemy mieli ochotę.

Przykład tych głośników pokazuje, jak wiele ma dziś do zaoferowania świat urządzeń z którymi można łączyć się bezprzewodowo. Na rynku znajdziemy modele, które, jeżeli chodzi o design i wykończenie, będą ozdobą każdego pomieszczenia oraz zaoferują nam świetne brzmienie będące efektem wielu lat pracy inżynierów najbardziej uznanych marek audio. Dodatkowo, są one wręcz naszpikowane zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, dbając na każdym kroku o wygodę użytkowania. Dlatego właśnie, budując swój system domowego audio, zdecydowanie warto dać im szansę.