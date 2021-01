Nie tylko „Szczęki” – oto najlepsze filmy o rekinach i z rekinami w rolach głównych

Co stoi za popularnością filmów o rekinach?

Filmy o rekinach nie są produkowane już tak często jak kiedyś, gdyż dziś stworzenie oryginalnej i zaskakującej fabuły uwzględniającej te drapieżniki jest naprawdę trudnym zadaniem. Widownia wciąż lubuje się w takich produkcjach, ponieważ pozwalają one zobaczyć i doświadczyć czegoś egzotycznego i zaskakującego. Rekiny są nieprzewidywalne i przejawiają dużą inteligencję, co tylko pozwala rozwinąć wyobraźnię twórcom scenariuszy.

Najlepsze filmy o rekinach

Piekielna głębia

Film zabiera nas na wybrzeże stanu Kalifornia, gdzie prowadzone są badania nad inteligencją rekinów. Mają one doprowadzić to wynalezienia lekarstwa na Alzheimera, ale obawy budzą metody stosowane w trakcie badań, między innymi wszczepianie ludzkich tkanek do mózgów drapieżników. Na miejscu pojawia się potencjalny fundator, który miałby sponsorować dalsze badania, ale dochodzi do tragedii, gdyż niezwykle inteligentne rekiny wydostają się na wolność.

Podwodna pułapka

Wyjazd na wakacje dwóch sióstr przeobraża się w tragedię. Pobyt w Meksyku wiążą z szansą na życiową przygodę i zacieśnienie relacji. Wśród lokalnych turystycznych atrakcji oferowana jest wizyta pod wodą w klatce obserwacyjnej chroniącej nurków przed drapieżnikami. Siostry zostają w niej uwięzione po tym, jak zerwana zostaje lina i klatka opada na dno oceanu aż 47 metrów pod wodą.

The Meg

Wraz z Jonasem Taylorem powracamy do niezbadanych rejonów Rowu Mariańskiego, gdzie przed laty doszło do tragedii, której był świadkiem. Nie tylko utrata załogi, ale i brak innych świadków mogących poprzeć jego wersję wydarzeń, powodują że zrujnowane zostaje jego życie prywatne oraz kariera. Tym razem w grę wchodzi misja ratunkowa członków załogi uszkodzonej łodzi podwodnej. Ta natrafiła na zwierzę, które uznano za wyginięte miliony lat temu – 20-metrowego rekina.

Szczęki

Prawdziwa klasyka wśród produkcji z rekinami w centrum wydarzeń. Akcja filmu Stevena Spielberga z 1975 roku rozgrywa się w Amity Island – kurorcie słynącym z gościnności, bezpieczeństwa i spokoju. Zapełniany po brzegi w trakcie sezonu to miejsce uwielbiane przez turystów, ale sytuacja zmienia się, gdy odnalezione zostaje ciało młodej dziewczyny. Wersja wydarzeń przedstawiona przez szefa policji nie zostaje zaakceptowana przez władze miasta, które nie dopuszczają myśli o pojawieniu się rekina w okolicy. Drapieżnik wkrótce zabija jednak kolejne osoby…

Szczęki 2

Film ponownie zabiera nas na wybrzeża Long Island, gdzie pojawiamy się cztery lata od wydarzeń z poprzedniej części. Martin Brody traci posadę szefa lokalnej policji ze względu na podtrzymywanie stanu zagrożenia, gdyż mieszkańcy i właściciele biznesów chcą wrócić do normalności i przywrócić dawny blask kurortowi. Wbrew jego ostrzeżeniom, syn głównego bohatera wyrusza w rejs żaglówką, zmuszając Brody’ego do rozpoczęcia misji ratunkowej na wodach oceanu.

183 metry strachu

Szukająca odskoczni Nancy wybiera się na meksykańską plażę, gdzie bywała wcześniej ze swoją matką. W trakcie surfingu zostaje zaatakowana przez rekina, ale kobieta znajduje schronienie na mieliźnie w odległości 183 metrów od brzegu. Nadchodzący przypływ sprawi, że i ten teren znajdzie się pod wodą, więc Nancy musi znaleźć sposób, by przedostać się na brzeg żywa.

Rekin

Zrealizowana przez BBC seria w efektowny sposób pokazuje mnogość gatunków rekina i ich prawdziwą naturę. Narratorem tej trzy odcinkowej opowieści jest Paul McGann, a każdy z epizodów przygląda się innym aspektom życia tych przodujących w podwodnych głębinach drapieżników, ich życiu społecznym, a także zagrożeniu wyginięcia.

Zdumiewające rekiny

Wszyscy na słowo „rekin” widzimy w głowach ten sam obraz, ale gatunek jest znacznie bardziej zróżnicowany, niż nam się wydaje i wyreżyserowany przez Phila Colesa dokument ma właśnie za zadanie przybliżyć nam to wszystko. Poznamy między innymi obyczaje rekinów i mnóstwo ciekawostek biologicznych na ich temat.

W świecie rekinów

Dwójka naukowców – Rodney Fox i Eugenie Clark – obrała za cel ukazanie nam innej natury rekinów, które uznajemy za bezwzględnych drapieżników. Ich druga, nieznana nam bliżej strona jest o wiele spokojniejsza, mimo że wciąż pozostają myśliwymi i postrachem podwodnego świata. Badani poparte latami doświadczenia pokażą coś, czego wcześniej nie braliście pod uwagę.

Filmy o rekinach budują im zły PR

Statystyki mówią, że liczba ofiar wypadków z udziałem rekinów jest o wiele niższa, niż inne, o wiele bardziej nieprzewidywalne zdarzenia, ale zdecydowanie towarzyszy im więcej tragizmu. Zwierzęta przedstawiane są jako znacznie bardziej niebezpieczne, niż w rzeczywistości są, a to prowadzi do powstania w wyobraźni widzów fałszywego obrazu na temat rekinów. Dlatego bardzo wskazane są także seanse produkcji dokumentalnych, by poznać ich prawdziwą naturę.