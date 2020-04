Stephen King poleca, czyli znane i te nieodkryte perełki z Netfliksa

Od pewnego czasu część z nas ma więcej czasu. W wolnych chwilach decydujemy się na oglądanie filmów i seriali, do których jakoś tak wcześniej nie mogliśmy się zabrać. W sieci aż roi się od rozmaitych list pełnych poleceń. Od zawsze była ich cała masa, ale w związku z epidemią, wciąż pojawiają się nowe. I dobrze! Odnajdywanie tego, co nam umknęło, jest dużo prostsze. Sama niedawno zaczęłam przeglądać tego typu listy. Portal Dread Central postanowił zebrać rekomendacje prosto od mistrza grozy – Stephna Kinga. Przejrzeli jego wpisy na Twitterze z ostatnich lat, tworząc listę tego, co pisarz uznał za najlepsze na Netfliksie. Bardzo lubię jego twórczość i jestem ciekawa tego, co go interesuje w wolnym czasie oraz inspiruje. Jeżeli w was również King wzbudza sympatię, śmiało rzućcie okiem na jego rekomendacje.

Black Summer

King poleca serial wszystkim, którym wydaje się, że o zombie wiedzą już wszystko i tego rodzaju potwory nie mają już szansy ich przestraszyć. Mroczny świat ogarnięty apokalipsą zombie i kilkoro nieznajomych, którzy wspólnie rozpoczynają walkę o przetrwanie. Totalna klasyka, prawda? Serial zdobył niezłe oceny krytyków i bardzo mieszane opinie widzów. Nie był jednak hitem oglądalności i wszelkie opinie są po prostu dość nieliczne. Ale skoro King poleca, to musi to coś w sobie mieć, prawda?

Kaliber

Przyjaciele wybierają się na polowanie do pewnej odosobnionej wioski na terenie Szkocji. Jeden z nich przez przypadek zabija dziecko. To pociąga za sobą falę zdarzeń, których nikt z nich się nie spodziewał i raczej wolał nie widzieć na własne oczy. Stephen King porównuje atmosferę panującą w filmie do klimatu, który wypracowywał Hitchcock, mieszając to wraz z tym, co mogliśmy odczuwać oglądając Kult z 1973 roku. O ile sam opis fabuły filmu nie zdobył mojego serca, tak zachęta Kinga zdecydowanie mnie zainteresowała.

CAM

Kolejna produkcja, w której zakochali się krytycy i King, a widzowie mają co do niej bardzo mieszane odczucia. Film opowiada historie Alice, która prowadzi transmisje na żywo za pomocą kamerek internetowych. Ma obsesję na punkcie popularności. W pewnym momencie, gdy dziewczyna nie może się zalogować na swoje konto, odkrywa, że ma… replikę. Kinga w tej produkcji zachwycił przede wszystkim rola Madelina Brewer, którą możecie kojarzyć m.in. z Opowieści podręcznej czy Orange is The New Black.

Dracula

Kolejna wersja klasycznej historii. Losy Drakuli prezentowane są od czasów jego młodości w Europie Wschodniej aż do momentu starcia z potomkami Van Helsinga i dalszej przyszłości. Uwaga, tylko dla fanów krwistych opowieści!

The BBC incarnation of DRACULA (Netflix) is smart, involving, and bloody terrific. Which is to say it's terrific and VERY bloody. — Stephen King (@StephenKing) January 9, 2020

Fauda

Krótkie odcinki, ciekawa historia i spojrzenie na izraelską sztukę filmową. W taki sposób serial rekomenduje King. Fauda opowiada o izraelskim agencie, który powraca do czynnej służby, aby dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie nie powinien już żyć. Chaotyczne i dramatyczne polowanie przyciągnęło widzów na tyle, że obecnie na Netfliksie znajdują się trzy sezony serialu.