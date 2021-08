Pomysł na Nestflix jest bardzo ciekawy, ponieważ nazwa (oczywiście) nawiązuje do największego serwisu VOD na świecie, a strona internetowa sprawia wrażenie, że faktycznie będziemy mogli coś na niej obejrzeć. Są to tytuły, które nigdy nie zostały nakręcone, ale to nie znaczy, że są nam nieznane. Bo właśnie o to chodzi w całej zabawie, że przewijając stronę ciągle natrafiamy na koncepty, które gdzie widzieliśmy albo o nich usłyszeliśmy. Wystarczy bowiem spojrzeć na "Angels with Filthy Souls" o początkującym gangsterze o imieniu Snakes, który będzie musiał zmierzyć się z weteranem Johnnym.

Nieprawdziwe filmy na prawdziwej stronie - oto Nestflix

Jeśli wydaje Wam się, że gdzieś już słyszeliście taką historię, to oczywiście macie rację, ponieważ urywki tego filmu znalazły się w "Kevinie samym w domu". Młody chłopak pod nieobecność rodziców nareszcie mógł zobaczyć film dla dorosłych, a później wykorzystywał jego fragmenty ukrywając fakt, że został sam w domu. Dbałość o szczegóły na Nestflix zdumiewają, bo każdy tytuł - także "Angels with Filthy Souls" - nie tylko widnieje w katalogu, ale także posiada własną podstronę, na której można poznać dodatkowe informacje o produkcji. Podana jest kategoria wiekowa, czas trwania, gatunki oraz opis fabuły i obsada. Uwzględniono także cytat jednej z pamiętnych kwestii! Poniżej znalazły się kadry z filmu oraz podobne produkcje, jak "Angels with even filthier souls", który był częścią "Kevina samego w Nowym Jorku".

Dokładne opisy, zdjęcia, obsada i inne szczegóły

Do tej pory powinniście się domyślić, jaki jest rodowód obecnych w katalogu Nestflix filmów. To tytuły, o których wspomniano w prawdziwych filmach, więc część opisu może być nieco naciągana lub wręcz w całości zmyślony. Przewijanie strony Nestfliksa trochę Wam zajmie, szczególnie jeżeli postanowicie zapoznać się z opisem tytułów, które są dostępne. Dla maniaków filmów jest to naprawdę fajna gratka, bo jeśli doskonale pamiętamy nawiązania do nieistniejących produkcji lub wręcz przeciwnie - całkowicie o nich zapomnieliśmy, to tutaj będziemy mogli je znaleźć. Nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższej przyszłości oferta serwisu się rozrosła, bo zainteresowanie Nestfliksem - sądząc po artykułach w Sieci - cały czas rośnie.

Przywiązanie do szczegółów na Nestflix zdumiewa, aż momentami zaczynam żałować, że oferowane przez serwis filmy nie są prawdziwe i zaraz obok grafiki głównej oraz tytułu nie znajduje się przycisk "Odtwórz". Gorąco zachęcam do zapoznania się z listą filmów, bo czeka tam na Was kilka prawdziwych perełek - na niektóre z nich nie zwróciłem nawet uwagi, gdy przewijały się w filmach i serialach, a tymczasem to nawet ciekawe koncepty, nawet jeśli delikatnie podkręcone przez twórców strony. Do naszej dyspozycji jest też wyszukiwarka oraz formularz zgłaszania filmów, które zauważyliśmy w innych produkcjach, ale nie znalazły się jeszcze na Nestflix. Skorzystacie z niego?