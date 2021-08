"Królowa" - polski mini-serial Netfliksa

Nieco z zaskoczenia Netflix poinformował nas o rozpoczęciu zdjęć do nowego mini-serialu, którego najbardziej wyróżniającą cechą będzie podwójna rola Andrzeja Seweryna. Mini-serial będzie bowiem opowiadał o emerytowanym krawcu o imieniu Sylwester, który opuścił Polskę pięćdziesiąt lat temu i wyjechał do Paryża. Tam realizował swoje marzenia i cele, ale przeszłość nie da o sobie zapomnieć. Dotrze do niego list od wnuczki, która poprosi o pomoc dla swojej chorej matki. Sylwester nigdy nie poznał swojej córki i wbrew złożonej sobie obietnicy postanawia wrócić do Polski, ponieważ do uratowania życia Wioletty - córki Sylwestra - niezbędny jest przeszczep nerki. Podróż okaże się zaskakująca pod wieloma względami.

Andrzej Seweryn w podwójnej roli w mini-serii Netflix. Obsada

Andrzej Seweryn wcieli się w tej mini-serii w Sylwestra oraz Lorettę - drag queen, w którą przeistacza się wieczorami. Córkę Wiolettę zagra Maria Peszek, która występowała w "Listach Schindlera" oraz "Ninie". Na co dzień Wioletta prowadzi zajęcia dla dzieci w jednym z górniczych miasteczek, samotnie wychowując nastoletnią córkę. Informacja o chorobie wymagającej przeszczepu stawia na głowie jej świat. Na ekranie zobaczymy też Julię Chętnicką ("Zjednoczone stany miłości" i "Erotica 2022"), która zagra 18-letnią córkę Wioletty. Jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi, ta szczera do bólu i urocza dziewczyna pracuje w górniczej stołówce, ale marzy o pracy kosmetyczki w salonie piękności.

Reżyserią mini-serialu zajmuje się Łukasz Kośmicki, a całość bazuje na koncepcie Arniego Asgeirssona. Również on odpowiada wspólnie z Kacprem Wysockim za scenriusz mini-serii. Tytuł roboczy projektu to "Królowa" i będzie on liczyć cztery odcinki.