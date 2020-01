To było ciekawe 10 lat dla filmu. Powstało wiele wciągających, wartościowych produkcji, do których lubię wracać. Nie pamiętam natomiast żadnego przełomu, choć nie ukrywam że rozłożyły mnie na łopatki Incepcja i Interstellar. Czy urósł wokół nich zbyt duży kult? Pewnie tak, ale to specyficzne, wciągające filmy które nie zestarzeją się jeszcze przez wiele lat.

Na Metacritic pojawiło się zestawienie najlepszych filmów 2019 roku, które wybrali użytkownicy serwisu. Na pierwszym miejscu Parasite, za nim Joker, na trzecim miejscu Irlandczyk.

Najlepsze filmy dekady według użytkowników Metacritic

Ale to jednak nie 2019 rok jest najciekawszy w całym glosowaniu – równolegle bowiem użytkownicy wybrali 10 najlepszych produkcji filmowych dekady, czy raczej filmów powstałych w latach 2010-2019. Gotowi? Zobaczcie zestawienie

Mad Max: Fury Road (2015) Inception (2010) The Social Network (2010) Gravity (2013) Blade Runner 2049 (2017) Interstellar (2014) La La Land (2016) Moonlight (2016) The Tree of Life (2011) Whiplash (2014)

A według Was jak wyglądałoby zestawienie najlepszych 10 filmów minionych 10 lat?

Patrzą na to zestawienie i w większości przypadków to duże, kasowe produkcje. Te same, które wśród wielu widzów wzbudziły ogromne rozczarowanie. Sam na przykład kompletnie nie rozumiem dlaczego w kolejnej topce znajduje się The Social Network, opowiadający historię Facebooka – to był bardzo przeciętny film. No i Mad Max na pierwszym miejscu? Jakoś nie jestem do końca przekonany. Prędzej umieściłbym tam wspomnianą Incepcję lub Interstellar.

Najlepsze seriale dekady według użytkowników Metacritic

Jeśli nie macie dość, jest też dostępne zestawienie najlepszych seriali lat 2010-2019. Tu zaskoczenia nie ma żadnego, przynajmniej jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca.

Breaking Bad (AMC) Game of Thrones (HBO) The Leftovers (HBO) Twin Peaks: The Return (Showtime) BoJack Horseman (Netflix) Mr. Robot (USA) Mad Men (AMC) Parks and Recreation (NBC) The Americans (FX) True Detective (HBO)

Muszę przyznać, że kilku seriali z zestawienia nie widziałem i sam wrzuciłbym tam inne produkcje. Ale może to ostateczny sygnał, żeby jednak nadrobić zaległości i zapoznać się z seriami, które z jakichś powodów pominąłem?

