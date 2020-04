Gry podobne do Minecraft, a darmowe? Oto nasze TOP5

Minecraft to jedna z tych gier, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy, kto jakkolwiek interesuje się grami, na pewno słyszał o tym tytule. Bardzo dużo osób również w niego grała. Minecraft został stworzony przez Markusa Perssona, znanego szerzej jako Notch. Pierwsza publiczna testowa wersja gry została wydana 17 maja 2009 roku. Od tamtego czasu przeszła bardzo wiele przemian i znacząco zyskała na popularności. Oficjalnie i w pełnej wersji wydano ją 18 listopada 2011 roku. W ciągu tych lat już kilkukrotnie przeżywała swoją nową młodość, powracając do masowej świadomości graczy i zagarniając coraz to nowe rzesze fanów. Obecnie Minecraft to nie tylko sadboxowa gra, ale i cała franczyza. W międzyczasie wyszły gry w uniwersum Minecrafta, pojawiły się książki, klocki LEGO, ubrania czy zabawki. To ogromna maszynka do zarabiania pieniędzy.

Założenia Minecrafta są niezwykle proste. Gra nie ma określonych celów czy końca. W pewnym momencie do gry dodano coś na kształt ostatecznego bossa, ale jego zabicie nie przerywa rozrywki czy nawet w znaczący sposób nie stawia jakiegoś fabularnego znacznika. Świat gry zbudowany jest z bloków, które gracz może niszczyć i stawiać. Główną ideą stojącą za Minecraftem jest budowanie oraz próba przetrwania w tym prostym świecie, w którym napotkamy również na wrogie nam potwory. Jedni stawiają sobie za cel stworzenie jak największych i najpiękniejszych budowli, inni chcą osiągnąć mistrzostwo w zabijaniu potworów i eksplorowaniu świata, jeszcze inni łączą te kwestie, prowadząc spokojną rozrywkę całkowicie po swojemu. Każdy ze sposobów jest właściwy, gra nie karze nas za określony styl rozgrywki ani niczego nie sugeruje. Gracze z całego świata pokochali tę wolność, która jasno kojarzy się z zabawą klockami w dzieciństwie.

Minecraft przez lata zdążył rozwinąć się w dość znaczący sposób. Powstało wiele gier bezpośrednio nawiązujących do uniwersum Minecrafta na różne platformy, dzięki czemu gracze mają z czego wybierać i dużo łatwiej jest im wkręcić się w minecraftowy świat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z dostępnych produkcji.

Minecraft: Dungeons

To przygodowa gra akcji, która musi jeszcze chwilę poczekać na swoją premierę. W tytule wcielimy się w bohaterów, którzy próbują stawić czoła wielkiemu złoczyńcy i jego armii potworów. W grze będziemy przemierzać generowane proceduralnie lokacje pokroju lochów czy bagien, przedzierając się przez wrogów i pułapki. System walki ma być zręcznościowy, nie zabraknie również zdobywania coraz to lepszego wyposażenia, które ulepszy nasze postaci. Premiera została zaplanowana na 26 maja 2020.

Minecraft Earth

To mobilny spin-off gry. Zawiera kluczowe mechaniki rozrywki znane z oryginału, ale przenosi akcję do naszego realnego świata dzięki technologii rzeczywistości rozszerzonej. Za produkcję odpowiada Microsoft. Gra działa na urządzeniach z systemem iOS i Android i jest darmowa. System walki, craftingu, ekwipunku i zbierania zasobów to dla wielu jednak za mało. Tryb budowy pozwala na tworzenie własnych konstrukcji oraz dużych projektów z innymi graczami, którzy znajdują się w naszym otoczeniu. Z oczywistych powodów nie daje to jednak tak dużej swobody jak oryginalna wersja gry. Niestety gra nie została przyjęta przez społeczność zbyt ciepło i nie stała się światowym fenomenem jak niegdyś Pokemon Go.

Minecraft: Education Edition

To specjalna wersja dostosowana na potrzeby szkolnictwa. Oferuje udogodnienia dla uczniów i nauczycieli. Dzięki temu nauczyciele mogą w ciut ciekawszy sposób przekazywać wiedzę na przykład na temat matematyki czy języków. Aby móc korzystać z oprogramowania, należy wykupić specjalną licencję, do której dostęp mają szkoły, muzea, biblioteki i inne organizacje związane z nauczaniem i szkolnictwem. Minecraft: Education Edition nie jest dostępny dla zwykłych klientów.

Minecraft: Poket Edition

Jak łatwo się domyślić, to po prostu mobilna edycja kultowej gry. Wraz z upływem czasu było rozwijane, aby różnica między wersją mobilną a komputerową był coraz to mniejsza. Z kolejnymi miesiącami nadrabiano braki, mobilna wersja nabierała własnych charakterystycznych cech i unikatowych elementów. W grze pojawiają się na przykład bloki niedostępne w innych wersjach gry. Obecnie komórkowy Minecraft jest świetnym zastępstwem dla tego oryginalnego.

Minecraft: Tryb fabularny To epizodyczna gra przygodowa od studia Teltale Games. Studio przygotowało całkowicie nową fabułę z nowymi bohaterami, bo przecież niespecjalnie mieli na czym bazować względem oryginału. Świat gry staje w obliczy zagrożenia, a szansą na ocalenie go jest pomoc legendarnego bractwa zwanego Zakonem Kamienia. Sama rozgrywka opiera się głównie na systemie konwersacji, wpływającym na przebieg fabuły. Co ciekawe, Minecraft: Tryb fabularny w 2018 roku udostępniono na… Netfliksie. Gra przyjęła postać serialu interaktywnego, który mógł rozegrać każdy z subskrybentów platformy.

TOP 5 gier w stylu Minecraft

Blocksworld Gra pozwala na wytwarzanie postaci, wielkich maszyn czy latających stworów i statków. Wraz z przyjaciółmi możemy następnie bawić się tymi dziełami w grach przepełnionymi akcją. Swoje budowle można eksportować ludziom z całego świata. Samochody, samoloty, statki czy pociągi – ogranicza nas tylko wyobraźnia. Intuicyjny system skryptów pozwala szybko nauczyć się budowania własnych maszyn, z którymi z dumą możemy się pochwalić przed całą społecznością lub wykorzystać je do minigier pokroju na przykład wyścigów.

Cubic Castles To mini-MMO, które łączy w sobie elementy budowlane i akcji. Gracze mogą tworzyć własne budowle czy nawet światy, w prosty sposób przy tym współpracując. Z kostek można wybudować zarówno budowle dla samego efektu jak i „place zabaw” dla siebie i innych graczy, takie jak na przykład kraina parkouru ze śliskim lodem i śmiercionośnymi kolcami. Intuicyjne tworzenie i budowie w połączeniu z spersonalizowanymi postaciami i łatwą współpracą z innymi graczami potrafi dać świetną okazję do zabawy.

Roblox