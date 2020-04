Kupiłem i zwróciłem. Ultimate Ski Jumping 2020 to porażka

Może najpierw opowiem o tym, czego się nie czepiam. Nie czepiam się pikselartowej grafiki – ta może i byłaby całkiem odświeżająca, gdyby tylko została zrobiona z głową. Tutaj niestety chyba ktoś w ostatnim momencie podmienił sprite skoczka (widać to, jak porówna się stare i nowe screenshoty), przez co wydaje się on być w ogóle nie z tej bajki. Jest w zupełnie innej rozdzielczości niż otoczenie, jego narty nie poruszają się równo po najeździe, a pod koniec skoku skręca on je w stronę obserwatora, łamiąc efekt 2D. Jego animacje też nie powalają na kolana, żeby nie powiedzieć, że są drewniane jak pewien znany polski piłkarz. Byłoby to jednak do przełknięcia, gdyby nie to, że w tej grze leży to co najważniejsze – fizyka lotu.

Omawiając zachowanie skoczka, twórcy zwrócili uwagę, że bardzo dobrze bawili się, próbując ustanowić coraz to dalsze rekordy skoczni za pomocą drobnych korekt w locie. Ja się pytam – jakich korekt? Jeżeli chcecie wiedzieć, to w USJ2020 każdy skok wygląda w ten sposób, iż jednym przyciskiem myszy odpychamy się z belki, następnie tym samym przyciskiem wybijamy się z progu, po czym narty blokują się nam w jednej pozycji i możemy dokonywać tylko ograniczonych ruchów w górę i w dół ciałem zawodnika. Lądowanie to również jeden przycisk. Trzy przyciski – to wszystko co ta gra oferuje. Pomijam już, że całość wizualnie prezentuje się po prostu źle, ale gdzie tu jest miejsce na te drobne korekty, skoro skoczek w locie jest sztywny niczym pal Azji Tuchajbejowicza? Jestem przekonany, że po jakimś czasie mógłbym tak wypracować timing, że naciskałbym te przyciski na ślepo i za każdym razem biłbym rekord skoczni. Jeżeli do listy mankamentów gry dodamy wiatr, którego siły nie ma (jest tylko strzałka) i system punktowy, który (przynajmniej u mnie) działa jak chce i krótki, ale ustany skok ocenia niżej niż daleki, ale z wywrotką, to mamy przepis na produkcję, która daje bardzo mało tego co powinna, czyli przyjemności z lotu. Innymi słowy – jest ona po prostu nurząca.

Ultimate Ski Jumping 2020 nie musiało być złą grą…

Przez ponad godzinę obcowania z produkcją miałem wrażenie, że zamiast dobrze się bawić muszę walczyć z grą. Nie chodziło tu o problem z oddaniem dobrego skoku – to jak już wspominałem szło mi całkiem nieźle. Co więcej, pamiętam, że kiedy wyszło DSJ 4, to pierwsze pare godzin lądowałem głową na buli i się nie zniechęcałem. Różnica polega na tym, że w przypadku produkcji studia Mediamond jej silnik fizyczny wymuszał na graczu naukę przynajmniej kilku podstawowych mechanik, precyzyjnego sterowania myszą i dobrego timingu. DSJ jako gra miało więc całkiem sporo do zaoferowania. W porównaniu z tym jedyne co może zaoferować USJ2020 to, nie bójmy się tego określenia, źle wyglądające animacje które w połączeniu z ograniczoną kontrolą nad poczynaniami zawodnika sprawiają, że ciężko z tej gry czerpać przyjemność. A jeżeli ciężko czerpać przyjemność, to i ciężko skłonić się do np. prób pobicia swoich rezultatów. Dlatego po tej godzinie z kawałkiem stwierdziłem, że mam dość i po raz pierwszy w życiu skorzystałem z opcji Steama pozwalającej „oddać” grę i uzyskać za to zwrot całości sumy. Szkoda, bo wcale nie musiało tak być.