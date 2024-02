Najlepsze darmowe aplikacje do rozliczenia PIT

Nadejście okresu rozliczeń podatkowych zawsze wywołuje w nas lekkie uczucie niepokoju. Dla niektórych jest to okazja do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku, dla innych czas stresu i niepewności, czy wszystko zostało wypełnione prawidłowo. Coś takiego jest po prostu w tej Skarbówce, że najchętniej omijalibyśmy ją szerokim łukiem. Drobnym pocieszeniem związanym z rozliczaniem PIT-ów jest cała masa cyfrowych narzędzi, które sprawiają, że nie musimy nic wypisywać ręcznie, a większość danych przelicza za nas algorytm. Mamy dla Was kilka propozycji takich usług.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kilku ciekawym, i co ważne darmowym aplikacjom do rozliczeń PIT. Zestawienie to ma na celu ułatwienie wyboru odpowiedniego narzędzia dla osób, które chcą zrezygnować z tradycyjnych metod rozliczeń na rzecz prostych i wygodnych programów komputerowych lub usług przeglądarkowych. Bez względu na Twój poziom doświadczenia z podatkami, znajdziesz tutaj informacje, które ułatwią Ci wybór odpowiedniej aplikacji do rozliczeń PIT. Ale najpierw....

Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania PIT-u?

Korzystanie z aplikacji do wypełniania PIT-ów przynosi szereg korzyści, które sprawiają, że jest to coraz bardziej preferowana metoda rozliczania się z fiskusem. I tutaj zdarzają się jednak błędy i pomyłki. Na te elementy zeznania podatkowego warto zwrócić szczególną uwagę:

Niedokładne dane osobowe

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy korzystaniu z aplikacji do rozliczeń PIT jest wprowadzenie niedokładnych danych osobowych. Choć może to wydawać się błahą sprawą, błędne dane, takie jak numer PESEL czy adres zamieszkania, mogą prowadzić do poważnych komplikacji podczas przetwarzania deklaracji przez urząd skarbowy. Dlatego zawsze należy upewnić się, że wszystkie informacje osobiste są poprawnie wprowadzone i zgodne z oficjalnymi dokumentami.

Błędne dane dotyczące dochodów

Innym częstym błędem jest wprowadzenie nieprawidłowych danych dotyczących dochodów. Jest to szczególnie istotne w przypadku różnorodnych źródeł dochodu, takich jak zatrudnienie, dochody z kapitałów, działalność gospodarcza itp. Pominięcie lub błędne wprowadzenie informacji może skutkować nieprawidłowym rozliczeniem podatku lub nawet naliczeniem większych kwot dopłat.

Odliczenia i ulgi

Kolejnym powszechnym błędem (na własną niekorzyść) jest brak uwzględnienia wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych, do których podatnik ma prawo. Niektóre aplikacje mogą automatycznie uwzględniać pewne odliczenia, ale inne mogą wymagać ręcznego wprowadzenia odpowiednich danych. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z instrukcjami i zasadami dotyczącymi odliczeń i ulg podatkowych, aby nie przegapić żadnej możliwości zmniejszenia podatku do zapłacenia.

Zrozumienie zasad obliczania podatku

Często osoby korzystające z aplikacji do rozliczeń PIT popełniają błędy związane z brakiem pełnego zrozumienia zasad obliczania podatku. Mogą to być błędne interpretacje stawek podatkowych, nieuwzględnienie limitów podatkowych czy niewłaściwe zastosowanie przepisów dotyczących ulg i odliczeń. Dlatego zaleca się zapoznanie się z podstawowymi zasadami podatkowymi lub skorzystanie z pomocy specjalisty, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości.

Darmowe aplikacje do rozliczania PIT-ów

Przyjrzyjmy się zatem narzędziom, które mogą znacząco ułatwić proces wypełniania PIT-ów.

Pitbot

Zacznijmy od czegoś niestandardowego. Pitbot to innowacyjna aplikacja do rozliczania PIT-ów, która wyraźnie wyróżnia się spośród konkurentów. Wypełnianie deklaracji odbywa się tu za pomocą... rozmowy z czatbotem. Bot zadaje nam pytania, a my udzielamy odpowiedzi, co prowadzi do automatycznego utworzenia zeznania podatkowego, które można następnie przesłać do skarbówki.

intuicyjny sposób wypełniania PIT-u – rozmowa z czatbotem,

możliwość rozliczenia indywidualnego, jak i wspólne z partnerem,

korzystanie z ulg podatkowych, odliczeń oraz przekazanie 1,5% na OPP

dostęp zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji (Android)

Twój e-PIT

Twój e-PIT to wygodne narzędzie do rozliczania PITów, które jest jednocześnie oficjalną rządową aplikacją stworzoną z myślą o maksymalnym ułatwieniu tego zadania obywatelom. Trzeba przyznać, że tym razem im się udało.

dostęp z przeglądarki (brak konieczności pobierania aplikacji)

korzystanie z różnych form uwierzytelniania (m.in. Profil Zaufany lub e-dowód osobisty)

automatyczne pobieranie deklaracji PIT-11 (brak konieczności ręcznego wypełniania rubryk z danymi)

wybór ulg, odliczeń oraz przekazanie 1,5% podatku

integracja z platformą e-Urząd Skarbowy umożliwia szybkie przesłanie deklaracji

E-pity 2022

E-pity to rozbudowany program dla najbardziej wymagających. Do wyboru mamy wersję przeglądarkową oraz niezależny program. To narzędzie zdążyło zaskarbić sobie zaufanie użytkowników, ponieważ powstało na dłuuugo przed jakimikolwiek próbami stworzenia czegoś takiego na szczeblu rządowym.

rozliczanie PIT-ów indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem/małżonką

opcja samodzielnego wypełniania deklaracji lub import danych z usługi Twój e-PIT

swobodny wybór organizacji pożytku publicznego, której przekazujemy 1,5% podatku

platforma aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami

po zainstalowaniu "e-file umożliwia szybką wysyłkę deklaracji do e-Urzędu Skarbowego

Do kiedy rozliczyć PIT?

Termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej zbliża się wielkimi krokami. Według informacji Ministerstwa Finansów ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem przypada na 30 kwietnia 2024 roku. Do tego dnia rozliczymy PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Jest to ostateczny termin składania zeznań podatkowych za poprzedni rok. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, warto zrobić to wcześniej, aby uniknąć opóźnień w procesie rozliczeń.