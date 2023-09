Smartfon dla ucznia? Wybierz używanego iPhone'a!

Tani i niezawodny telefon dla ucznia? Używany iPhone to właściwy wybór

W dobie cyfryzacji edukacji i ogromnej popularności mediów społecznościowych smartfon nie jest już tylko narzędziem komunikacji. Stał się nieodzownym elementem codziennego życia każdego ucznia, ułatwiającym nie tylko naukę, ale i kontakt z rówieśnikami. Według ubiegłorocznych badań Krajowego Instytutu Mediów ponad 90% młodzieży w wieku od 10 do 15 lat posiada własny smartfon. Trudno więc mówić o trendzie. Wyposażenie dziecka w smartfon to jak widać standard.

Ale jak wybrać telefon dla ucznia? Przecież nie chodzi tylko o to, aby był "cool" i na czasie. Ważne są też takie aspekty jak niezawodność, wydajność, a przede wszystkim cena, która powinna mieścić się w budżecie rodzinnym. Właśnie dlatego dzisiaj przyjrzymy się iPhone'om. Czy używany smartfon od Apple może okazać się idealnym rozwiązaniem dla ucznia szukającego taniego, a zarazem niezawodnego telefonu? Przekonajmy się!

Dlaczego używany iPhone jest dobrym wyborem dla ucznia?

Produkty firmy Apple, w tym iPhone'y, są znane na całym świecie ze swojej jakości i trwałości. Te urządzenia są projektowane i wykonane z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Ich solidna konstrukcja, wytrzymałe materiały i doskonałe parametry techniczne sprawiają, że nawet po kilku latach użytkowania, iPhone nadal może służyć bezawaryjnie i efektywnie.

Co więcej, Apple jest firmą, która regularnie dostarcza aktualizacje swojego systemu operacyjnego iOS, nawet dla starszych modeli smartfonów z nadgryzionym jabłkiem. Dzięki temu używane modele urządzeń nie tylko są w stanie sprostać najnowszym aplikacjom i grom, ale również oferują najnowsze funkcje bezpieczeństwa i ulepszenia systemu. To coś, co w świecie Androida zdarza się niestety rzadziej. Tanie smartfony wspierane przez ten system są niestety wspierane krócej.

Jaki iPhone dla ucznia w 2023 roku?

Przyjrzyjmy się teraz konkretnym modelom. Używany iPhone SE (2020), mimo że wprowadzony na rynek w 2020 roku, nadal jest wydajny i dostarcza płynności działania, dzięki silnikowi A13 Bionic, takiemu samemu jak w iPhone 11. Pierwsze z wymienionych urządzeń można wyrwać w dobrym stanie za niespełna 1000 złotych. Używany iPhone 11 to z kolei wydatek w okolicach +/- 1700 zł. Niezłym wyborem może być również iPhone SE z 2022 roku (3rd generation). W tym przypadku ceny używanych urządzeń zaczynają się już od ok. 1300 zł. Niezależnie od wyboru modelu, możemy więc liczyć na to, że używany iPhone poradzi sobie z zadaniami wymaganymi od smartfona ucznia.

Kupujemy używanego iPhone'a dla dziecka

Pierwszą i najważniejszą rzeczą przy zakupie używanego iPhone'a jest dokładne sprawdzenie jego stanu. Obejmuje to ocenę fizyczną – czy ekran nie jest pęknięty, czy korpus nie ma uszkodzeń, jak wygląda stan baterii. Warto również sprawdzić, czy iPhone nie jest blokowany przez iCloud, co mogłoby uniemożliwić jego pełne wykorzystanie. Dodatkowo upewnij się, że telefon nie jest zgłoszony jako skradziony, co można sprawdzić wpisując numer IMEI telefonu na stronach takich jak imeipro.info.

Bezpieczny zakup używanego iPhone'a to przede wszystkim kupno z zaufanego źródła. Najlepiej jest kupować od znanych sklepów z używanymi telefonami, które oferują gwarancję na swoje produkty. W grę wchodzą również poleasingowe modele. Jeżeli decydujesz się na zakup od prywatnej osoby, upewnij się, że spotkanie odbywa się w bezpiecznym miejscu, a transakcja jest dokumentowana. Pamiętaj, że jeśli oferta wydaje się zbyt dobra, aby była prawdziwa, ryzyko znacząco rośnie.

Aby znaleźć najlepszą ofertę, warto poświęcić trochę czasu na porównanie cen różnych modeli iPhone'a w różnych źródłach. Używaj stron porównujących ceny, śledź lokalne aukcje internetowe i grupy na platformach społecznościowych. Pamiętaj, że cena powinna odzwierciedlać stan telefonu – urządzenia w lepszym stanie będą kosztować więcej.

Dlaczego iPhone to odpowiedni wybór dla ucznia?

System operacyjny iOS, który jest sercem każdego iPhone'a, słynie z łatwości użycia i intuicyjności. Nawet osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z produktów Apple, szybko adaptują się do ich interfejsu. Dla ucznia, zwłaszcza młodszego, jest to ogromnym plusem.

W App Store, sklepie z aplikacjami dla iOS, dostępne są tysiące aplikacji edukacyjnych. Od tych pomagających w organizacji czasu, takich jak Google Calendar czy Microsoft Teams, po specjalistyczne aplikacje do nauki języków, matematyki czy programowania. Duży wybór gier edukacyjnych jest dodatkowym atutem dla młodszych uczniów.

Rodzina produktów Apple

Ekosystem Apple to kolejny mocny punkt iPhonów. Jeśli uczeń korzysta z innego urządzenia Apple, takiego jak iPad czy MacBook, wszystko może być bezproblemowo synchronizowane. Notatki, zdjęcia, przypomnienia – będą dostępne na wszystkich urządzeniach za pomocą iCloud. To nie tylko ułatwia życie, ale również pomaga w utrzymaniu porządku w materiałach do nauki. Bezpieczeństwo danych jest również dużym plusem – wszystko jest zaszyfrowane i chronione przez Apple.

Ciekawą aplikacją, szczególnie dla rodziców, jest "Znajdź" na iOS. Za pomocą tego narzędzia możemy śledzić lokalizację urządzeń Apple, a co za tym idzie także ich posiadaczy. Dla rodziców, których dzieci dojeżdżają do szkoły samodzielnie, to doskonałe narzędzie do monitorowania, czy ich pociechy bezpiecznie dotarły do celu. Możemy również otrzymać powiadomienia, kiedy osoba opuszcza lub dociera do określonego miejsca, co jest szczególnie przydatne w przypadku monitorowania codziennych tras dzieci. Pamiętajmy jednak, że korzystanie z tej funkcji wymaga zgody i zrozumienia obu stron – zarówno osoby śledzącej, jak i osoby, której lokalizacja jest monitorowana. Dla starszych dzieci i nastolatków ważne jest, aby wyjaśnić, dlaczego ta funkcja może być używana i jakie są zasady jej stosowania, aby szanować ich prywatność.

Innym aspektem, który czyni iPhone'a odpowiednim wyborem dla ucznia, są możliwości nadzoru rodzicielskiego, które oferuje system iOS. Dzięki opcjom takim jak "Czas przed ekranem", rodzice mogą monitorować, ile czasu dziecko spędza na różnych aktywnościach na swoim telefonie, a także ograniczyć dostęp do określonych aplikacji lub treści. Można również ustawiać limity czasu na konkretne aplikacje, co może pomóc w zarządzaniu czasem poświęconym na naukę i rozrywkę. Dostępna jest także funkcja "Poproś o zakup" w App Store, która wymaga zgody rodzica na pobranie nowych aplikacji. Te rozwiązania pomagają nie tylko w monitorowaniu użycia telefonu przez dziecko, ale także w nauczaniu odpowiedzialności i zarządzania czasem.

Źródło: Depositphotos

Uczeń i smartfon od Apple to dobre połączenie

Używany iPhone może być świetnym wyborem dla ucznia. Dzięki swojej trwałości, dostępowi do regularnych aktualizacji systemu, a także łatwości użycia i bogatej ofercie aplikacji edukacyjnych, jest to telefon, który sprosta wszystkim potrzebom dziecka lub nastolatka. Ekosystem Apple i możliwość synchronizacji z innymi urządzeniami tego producenta to kolejne atuty, które warto mieć na uwadze.

Masz doświadczenie z używanymi iPhone'ami? Uważasz, że smartfon z Androidem to lepszy wybór dla uczniów? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami!