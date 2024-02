Najlepsze aplikacje do planowania podróży i rezerwacji tanich biletów

Zaplanowanie udanej podróży to często wyjątkowe wyzwanie, zwłaszcza gdy pragniemy zachować równowagę między komfortem a niskimi kosztami. Na szczęście dzisiejsze technologie oferują nam wiele narzędzi ułatwiających poszukiwania okazji. Jeśli zastanawiasz się, jak znaleźć najtańsze bilety lotnicze i jakie aplikacje warto mieć na swoim urządzeniu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Aplikacje pomagające w wyszukiwaniu tanich lotów

Jeśli szukasz sposobu na zminimalizowanie kosztów lotów i odkrywanie świata w sposób bardziej przyjazny dla portfela, to dobrze trafiłeś. Oto najlepsze aplikacje i platformy, które pomogą ci znaleźć najlepsze podróżnicze okazje.

Scyscanner

Jedną z najczęściej wybieranych aplikacji jest Scyscanner i nie mogło go tu zabraknąć. Wpisujemy datę wylotu i powrotu, a narzędzie znajduje dla nas wszystkie możliwe połączenia, które domyślnie posortowane są od tych najtańszych. Skyscanner oferuje również całkiem przydatną funkcję, czyli analizę trendów cenowych. Pozwala to określić, w jakich terminach bilety na danym połączeniu są najtańsze.

Hopper

Hopper to kolejne narzędzie, które warto polecić. Aplikacja dostępna jest w Google Play i App Store. Po wybraniu określonych tras algorytmy powiadomią nas o zmianach w cenniku dla konkretnych dat i połączeń. Mamy też personalizowany „feed” z najlepszymi ofertami cenowymi, jakie aktualnie są dostępne z określonego lotniska. Z tej opcji warto skorzystać, jeśli jedziecie na wakacje w ciemno i chcecie po prostu wydać jak najmniej.

Kiwi

Kolejna platforma, na którą warto zwrócić uwagę to Kiwi. Jej atutem jest wyszukiwanie tras, które łączą usługi dużych przewoźników i tanich linii. Daje to więcej możliwości, a więc dla osób, którym nie zależy na wysokim standardzie lub zbieraniu mil w programach lojalnościowych – to rozwiązanie może okazać się najlepszym. Z poziomu aplikacji można kupić wszystkie niezbędne bilety.

Fly4Free

Swoją aplikację posiada również serwis Fly4Free, który specjalizuje się w wyszukiwaniu okazyjnych cen połączeń lotniczych, często spiętych od razu z dobrymi cenami noclegów lub wynajmu aut. Na pewno nie zaszkodzi dołączyć Fly4Free do swojego niezbędnika podróży.

Powiadomienia o okazyjnych cenach biletów

IFTTT to aplikacja, która nie jest w żaden sposób związana z podróżowaniem samolotami, ale może pomóc w znajdowaniu tanich lotów. Za jej pomocą możemy spiąć platformę X lub kanał RSS takich serwisów jak Fly4Free oraz Secret Flying z powiadomieniami w naszym telefonie. Dobre oferty wyprzedają się w ciągu kilku minut, a takie rozwiązanie zwiększy nasze szanse na załapanie się na promocję.

Planowanie taniej podróży – kilka praktycznych porad

Jeżeli macie możliwość dojazdu raptem kilkudziesięciu czy kilkuset kilometrów — warto to rozważyć, bo czasem lot nie z Poznania, a z Berlina — czy też nie z Wrocławia, a Pragi, ma szansę okazać się duuużo tańszy.

Warto też sprawdzać te same połączenia, daty i godziny — w różnych przeglądarkach, na różnych urządzeniach, o różnych porach i… korzystając z różnych sieci komórkowych lub VPN'ów. Tutaj również można się pozytywnie zaskoczyć stawkami — nigdy nie doświadczyłem tam różnic rzędu tysiąca złotych, ale kilkaset PLN — już owszem. Stawki, które były nieosiągalne na jednym komputerze, pojawiły się na drugim – mimo że w obu korzystałem z trybu incognito w tej samej przeglądarce. Aha, warto też przy kolejnej próbie wyszukiwania wyczyścić ciasteczka!

Na forach podróżniczych często przewija się się informacja, że najtańsze bilety lotnicze można upolować… w tygodniu. Między wtorkiem a czwartkiem — bo w okolicach weekendu, kiedy jest więcej czasu na szukanie, kwoty, które trzeba zapłacić za te same połączenia, znowu szybują w górę. Nie brakuje także ludzi, którzy lubią sprawdzać wahania o różnych porach dnia i nocy — spotkałem się nawet z opinią, że około trzeciej czy czwartej nad ranem można zgarnąć bilety nieco taniej, niż o bardziej ludzkich porach. Czy to prawda? Niestety – osobiście nie mam na to potwiedzenia, ale warto próbować.

Dajcie znać jakie macie patenty na kupowanie tanich biletów!