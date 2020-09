Aplikacje do nauki angielskiego – na co warto zwrócić uwagę przed zakupem?

Wybór aplikacji do nauki angielskiego to oczywiście kwestia całkowicie indywidualna. Aplikacje, które kochają nasi znajomi, mogą po prostu kompletnie nie zgrać się z naszym sposobem na naukę. O jakich czynnikach warto pamiętać w momencie wyboru? Dla wielu istotna jest cena. Darmowe aplikacje do nauki języków są bardzo popularne. Warto zwrócić uwagę na takie, które oferują darmowy pakiet podstawowy oraz płatne rozszerzenia. Gdy przyzwyczaimy się do używania apki, chętniej za nią zapłacimy. Musimy też się zastanowić na jakim stopniu zaawansowania jesteśmy. Nie wszystkie aplikacje do nauki języków perfekcyjnie sprawdzą się w użytkowaniu przez osobę początkującą i średnio-zaawansowaną, choć niektórzy twórcy chwalą się, że ich przydadzą się każdemu.

Polecane aplikacje do nauki angielskiego – zobacz nasze propozycje

Jeśli chcemy skupić się na nauce, warto spojrzeć na przykład na darmowe aplikacje do nauki angielskiego. Niemniej ważna jest też platforma, na której będziemy korzystać. Czy będzie to tylko smartfon, czy może jeszcze tabel i nawet komputer? Czasami warto jest przetestować kilka różnych aplikacji, by móc w pełni świadomie ostatecznie wybrać tylko jedną z nich. Aplikacja na telefon do nauki angielskiego pozwoli nam przecież zdobyć przydatne umiejętności, warto podejść do tematu poważnie.

Babbel

Platformy: iOS, Android

Poziom: Podstawowy, Średniozaawansowany, Zaawansowany

Babbel jest aplikacją, która pozwoli poduczyć się języka, jakim osoby anglojęzyczne posługują się na co dzień. Ćwiczenia zawierają dialogi, które są normą w naszej codzienności i na pewno przydadzą się każdemu. Dzięki aplikacji można szlifować również swoją wymowę. Funkcja rozpoznawania mowy sprawia, że prawidłowe powtarzanie słów i zwrotów staje się proste i bardzo wygodne. Twórcy apki chwalą się również skonstruowanym przez nich systemem powtórek, które wplecione są w naukę w odpowiednio obliczonych odstępach. Użytkownicy Babbel chwalą sobie łatwość, z jaką przyswajają gramatykę i zapamiętują informacje dzięki apce.

Busuu

Platformy: iOS, Android

Poziom: Podstawowy, Średniozaawansowany, Zaawansowany

Busuu to połączenie tematycznych kursów z ideą platformy społecznościowej. Aplikacja do uczenia się angielskiego może nieść przecież za sobą dodatkowe plusy! Aspekt ten jest wykorzystany doskonale, ponieważ apka oferuje sprawdzanie krótkich form pisemnych przez rodzimych użytkowników danego języka. Jak przy wielu aplikacjach możemy wybrać pakiet darmowy oraz płatny. Ten drugi oferuje dostęp do nauki gramatyki, konwersacji z ludźmi z całego świata, spersonalizowanego planu nauki, uzyskania certyfikatu oraz tryb offline, dzięki któremu możemy uczyć się nawet bez połączenia z internetem.

Duolingo

Platformy: iOS, Android, Windows

Poziom: Podstawowy

Duolingo to świetny start dla ludzi wchodzących w arkana języka angielskiego, bądź dla tych którzy czują potrzebę, by powtórzyć sobie podstawy. To jedna z największych i najbardziej popularnych aplikacji do nauki języków obcych. Program jest bardzo przejrzysty a nawigacja po nim to czysta przyjemność. Proces nauki jest podzielony na rozdziały i tematy, te z kolei zawierają w sobie po kilka lekcji. To idealna appka dla osób, które czują, że muszą popracować nad wymową, gdyż oferuje zestaw ćwiczeń z lektorem. W Doulingo możemy wybrać nie tylko język, ale i czas, jaki chcemy mu poświęcić. Platforma będzie o sobie przypominać w odpowiednich portach, a stopień trudności przyswajanych rzeczy będzie stopniowo wzrastał.

English grammar

Platformy: iOS, Android

Poziom: Średniozaawansowany, Zaawansowany

Tutaj wchodzimy na poziom wyżej. Mamy do czynienia z w pełni darmową aplikacją, jednak z podwyższonym progiem wejścia. Cała aplikacja jest po angielsku. Bardzo prosty interfejs, bez farejwerków. Po ściągnięciu aplikacji użytkownicy pod ręką mają dostęp do czasów, podstaw gramatyki, ćwiczeń mowy i testów sprawdzających poziom ich wiedz. Aplikacja świetnie sprawdzi się, jeżeli chcemy na szybko i w wygodny sposób powtórzyć sobie jakieś zagadnienie gramatyczne.

HelloTalk

Platformy: AndroidiOS,

Poziom: Średniozaawansowany, Zaawansowany

HelloTalk przychodzi z pomocą wszystkim, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą między sobą rozmawiać, ucząc się przy tym danego języka. Rozmawiając z osobami, dla których język, którego się uczymy, jest językiem ojczystym, nie będziemy utrwalać błędów. Rozmówcy mogą poprawiać nasze pomyłki i odpowiedzieć na wszelkie pytania, na które będą w stanie. W tej aplikacji nie istnieje właściwie żadne ograniczenie języków. Jeśli tylko znajdzie się odpowiedni rozmówca, moglibyśmy się poduczyć właściwie każdego języka, jaki tylko istnieje. Oczywiście angielski stanowi najpopularniejszy wybór.

Czy aplikacje do nauki angielskiego na smartfonach oferują tyle samo co wersje na PC?

Część aplikacji dostępna na komputery pozwala na lepsze przyswajanie języka niż aplikacje mobilne. Część twórców rozbudowuje swoje produkty na PC, dodając do niej dużo więcej zaawansowanych ćwiczeń interaktywnych niż robią to twórcy aplikacji mobilnych. Wielu użytkowników chwali sobie na przykład funkcję wideo rozmów z profesjonalnymi lektorami, dzięki którym nauka staje się dużo przyjemniejsza i lepiej przyswajalna.

Tanio nie zawsze znaczy dobrze

Istnieje wiele darmowych aplikacji, które oferują użytkownikom całkiem sporo korzyści. Nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy, aby poduczyć się słówek w wygodny sposób. Niestety zdarzają się również produkty, które oferują bardzo kiepskiej jakości zbiory słownictwa, podane w równie kiepsko zoptymalizowanych aplikacjach. Zawsze lepiej zdecydować się na przygodę z aplikacją, która będzie zawierała chociażby instrukcje dotyczące wymowy słówek, co niestety nie jest normą. Oczywiście te darmowe i najprostsze aplikacje nie sprawdzą się również jako sposób na znaczne poszerzanie horyzontów osób, które język znają już naprawdę dobrze. Jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy w ciemno, warto jest zdecydować się na darmowe apki, które oferują płatne pakiety rozszerzające ich możliwości. Opłacanie ich nie jest konieczne, a jeżeli zakochamy się w danym produkcie, może okazać się zbawienne. Najlepsza aplikacja do nauki angielskiego to przecież ta, która faktycznie nas czegoś nauczy.