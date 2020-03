Jakie aplikacje do biegania warto wybrać? Sprawdź najlepsze propozycje

RockMyRun

RockMyRun to aplikacja, która — jak tytuł wskazuje — skupia się na… muzyce! A raczej idealnym dostosowaniem ścieżki dźwiękowej do naszego tempa. To ona jest głównym elementem aplikacji, która pozwala na miksowanie miksować gatunki, serwować misz-masz i… przy tym wszystkim współpracuje z innymi aplikacjami fitness.

RockMyRun w podstawowej wersji dostępny jest za darmo na Androida oraz iOS.

Running by Daily Burn

Jeżeli interesujecie się najlepszymi aplikacjami do ćwiczeń to istnieje spora szansa, że firma Daily Burn nie jest wam obca. To ta sama ekipa, która od lat zachwyca swoim produktem At Home Workouts, później nadszedł czas na jogę, a kilka tygodni temu pojawił się kolejny godny uwagi produkt w ich portfolio: Running by Daily Burn. Bazuje on na tym samym systemie subskrypcji co starsze rodzeństwo — i jest równie dopracowany. Aplikacja podpyta nas o cele które chcielibyśmy z jej pomocą zrealizować, jest produktem z przejrzystym designem pozwalającym wygodnie zapisywać wszystkie nasze osiągnięcia. Na szczęście nie zabrakło tam również integracji z Apple Music i Spotify, a także fajnych poradników wideo zachęcających do rozgrzewki i wzmacniania mięśni.

Running by Daily Burn w podstawowej wersji dostępne jest za darmo w App Store.