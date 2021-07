Xiaomi Redmi Note 10 5G w abonamencie T-Mobile Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma GIGAlato 5G 65,00zł – – 24 1 560,00zł Xiaomi Redmi Note 10 5G + Xiaomi Mi Smart Band 5 – 79,00zł 30,00zł 24 799,00zł Razem 2 359,00zł

Cena sklepowa Xiaomi Redmi Note 10 5G to aktualnie 999 zł. W abonamencie GIGAlato za 65 zł miesięcznie (nielimitowane połączenia stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 200 GB transferu danych z dostępem do 5G) kosztuje on w tej promocji 200 zł taniej – 799 zł.

Xiaomi Redmi Note 10 5G w ofercie na kartę T-Mobile Abonament Opłata na start za urządzenia Raty za urządzenia Liczba rat Suma Bez limitu XL 5G 40,00zł – – 24 960,00zł Xiaomi Redmi Note 10 5G + Xiaomi Mi Smart Band 5 w ratach 0% – 279,00zł 30,00zł 24 999,00zł Razem 1 959,00zł Różnica 400,00zł

Z kolei w ofercie na kartę (nielimitowane połączenia stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 40 GB transferu danych z dostępem do 5G) koszt zestawu wyniesie nas 999 zł, czyli tyle ile w sklepie bez opaski. Razem z kosztem oferty na kartę zapłacimy tu mniej o dokładnie 400 zł, no ale za pięć razy mniejszy transfer danych.

Wszystkie modele Xiaomi dostępne w tej promocji w ofercie abonamentowej znajdziecie pod tym linkiem, a w ofercie bez abonamentu – za gotówkę lub w ratach 0% pod tym adresem.