Oferta mistrzowska od T-Mobile to chyba rzeczywiście mistrz wśród ofert naszych operatorów

Play z kolei ma tylko jeden plan w tym przedziale – Play SOLO M za 55 zł miesięcznie, zawiera on nielimitowane połączenia i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych w miesiącu z dostępem do 5G. Tak więc 10 GB mniej niż Orange za 5 zł miesięcznie mniej.

Plus

Plus natomiast ma niemal bliźniaczą ofertę do oferty Orange. Również mamy tu dwa plany, jeden za 50 zł miesięcznie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości i 24 GB transferu danych bez 5G i za 60 zł z 50 GB transferu danych z dostępem do 5G. Różni się tu Plus jedynie tym pierwszym abonamentem i tylko w cenie, dostępny transfer danych jest identyczny.

Widać, że operatorzy nieustannie patrzą sobie na ręce i konstruują podobne oferty, jednak w przypadku Plusa, warto zwrócić tu uwagę na dodatkowy pakiet transferu danych 150 GB aktywowany przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe, no i dostęp do Tidala przez cały okres umowy w planie za 60 zł.

T-Mobile

Oprócz oferty mistrzowskiej T-Mobile ma cały czas w ofercie stał plany abonamentowy za 55 zł, który zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz teraz 40 GB transferu danych – wcześniej było tu tylko 15 GB.

Podsumowanie w tabelce

Usługi/Operatorzy Orange Orange Play Plus Plus T-Mobile T-Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak nielimitowane wiadomości SMS/MMS Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak trabsfer danych 24 GB 50 GB 40 GB 40 GB 50 GB 50 GB 200 GB dostęp do 5G Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Abonament 50zł 60zł 55zł 50zł 60zł 55zł 65zł

Niemniej z tych wszystkich ofert, najlepiej wyglada wspomniana oferta mistrzowska. Za zaledwie 5 zł więcej niż sprawdzany tu próg cenowy, możemy korzystać w niej z olbrzymiego transferu danych w porównaniu z aktualnymi ofertami. I to nie tylko tymi dostępnymi u operatorów infrastrukturalnych – są oferty operatorów wirtualnych z 300 GB transferu danych, ale z tego tylko 100 GB jest do wykorzystania w dzień.