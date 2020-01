Z uwagi na to, że wybór danej oferty jest, przynajmniej powinien być, uzależniony od zasięgu danego operatora w lokalizacjach, w których najczęściej i najdłużej przebywamy, wybiorę po jednej najlepszej ofercie operatora działającego na nadajnikach Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Najlepsza oferta na kartę na nadajnikach Orange

W przypadku Orange, do wyboru mamy albo ofertę nju mobile na kartę, albo Orange Flex. W zasadzie są to tożsame oferty, choć nie do końca. Nju mobile na kartę kosztuje złotówkę mniej – 29 zł miesięcznie i zawiera w sobie nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych, ale dopiero po dwóch latach stażu. Na start jest tu 10 GB, po pół roku 20 GB, po roku 25 GB.

Z kolei w Orange Flex za 30 zł miesięcznie na start dostajemy również pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz od razu 30 GB transferu danych, do tego funkcjonalna aplikacja na Androida i iOS oraz zestaw usług dodatkowych, takich jak Social Pass, Music Pas i Video Pass. Wybór więc mamy tu prosty.

Najlepsza oferta na kartę na nadajnikach Play

Na nadajnikach Play mamy nieco większy wybór. Red Bull Mobile na kartę za 30 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z transferem danych 20 GB, Mobile Vikings z ofertą subskrypcyjną Chill ON z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 20 GB transferu danych, a trzecim operatorem jest Virgin Mobile.

Mój wybór padł na Virgin Mobile, którego oferta na kartę kosztuje 25 zł i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS-y oraz 15 GB transferu danych. Nie ma tu wprawdzie MMS-ów, ale jest bonus za lojalność i już po pół roku dostajemy 20 GB transferu danych, po roku 25 GB, a po dwóch latach 30 GB, czyli najwięcej z całej trójki, co w pełni rekompensuje brak MMS-ów.

Najlepsza oferta na kartę na nadajnikach Plus

Na tapet z nadajnikami Plusa wziąłem 4 oferty. Lajt Mobile z pakietem L-ajtowy za 19,99 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 10 GB transferu danych, Plush na kartę za 25 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych + 10 GB na YouTube, a2mobile za 29,90 zł też z nielimitowymi rozmowami i wiadomościami i 30 GB transferu danych oraz ofertę Lycamobile.

Wybrałem Lycamobile, nie mają wprawdzie MMS-ów, podobnie jak Virgin Mobile, ale mają duży pakiet danych 30 GB z kumulacją z następnym doładowaniem, no i są najtańsi.

Najlepsza oferta na kartę na nadajnikach T-Mobile

Na koniec zostały oferty na nadajnikach T-Mobile, podobnie jak w przypadku Orange nie ma tu dużego wyboru. Możemy wybrać ofertę TuBiedronka z nielimitowanymi rozmowami, ale płatnymi wiadomościami i 10 GB transferu danych za 30 zł albo ofertę submarki Heyah.

Lepsza jest oferta Heyah, bo oprócz nielimitowanych rozmów dochodzą nielimitowane wiadomości SMS/MMS, 10 GB transferu danych za 25 zł miesięcznie.

Podsumowanie w tabelce

Oferty na kartę – operatorzy wirtualni i submarki „wielkiej czwórki” Orange Flex Virgin Mobile na kartę Lycamobile Heyah na kartę Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane płatne płatne nielimitowane Transfer danych 30 GB 15 GB/30 GB 30 GB 10 GB Bonusy Social Pass w cenie Bonus za staż Kumulowanie GB Brak Abonament 30,00zł 25,00zł 20,00zł 25,00zł

Oceniając niezależnie od nadajników, spośród całej czwórki ofert najlepiej prezentuje się Lycamobile.