Stwierdzenie, że dzisiejsze czasy pod kątem naszego bezpieczeństwa, szczególnie cybernetycznego, są trudne, to truizm tak oklepany, że w moim zestawieniu najczęściej powtarzanych fraz spokojnie mógłby znaleźć się w TOP 3. A jednak – faktem jest, że na mniej świadomych użytkowników, w szczególności dzieci, czeka dziś w sieci więcej niebezpieczeństw niż kiedykolwiek wcześniej. Mając dostęp do smartfona z szerokopasmowym internetem nie tylko mogą paść ofiarą przestępców bądź mieć styczność z treściami, z którymi styczności mieć nie powinny. Dodatkowo na dzieci bardzo mocno działają sztuczki psychologiczne np. w grach, takie jak mikrotransakcje czy mechanizmy hazardowe w postaci lootboxów. Wszystko to sprawia, że wielu rodziców sięga po rozwiązania, mające chronić ich dziecko, ogólnie nazywane „narzędziami kontroli rodzicielkiej”. Jednak które spośród nich jest najlepsze? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale wiadomo już, która jest najbardziej kompleksowa – to nowa pozycja od Microsoftu.

Microsoft Family Safety zmierza na Androida i iOS

Sukcesy kolejnych aplikacji Microsoftu na Androida pokazują, że firma z Redmond tym razem dobrze zrozumiała potrzeby użytkowników. W przypadku Family Safety twórcy zaimplementowali w niej kilka ciekawych rozwiązań, które odróżniają ją od innych tego typu pozycji na rynku. Przede wszystkim, ta aplikacja do kontroli rodzicielskiej przynosi ze sobą multiplatformowość. Co to oznacza? Ano to, że dzięki integracji zbiera dane z 3 systemów powiązanych z kontem dziecka – telefonu (Android), komputera (Windows) i konsoli (Xbox) i pozwala na zarządzanie nimi z jednego miejsca. A na czym to zarządzanie miałoby polegać? Według Microsoftu, przede wszystkim na: