Nie będę ukrywał, że jestem wielkim miłośnikiem wszystkich materiałów pokazujących zmiany rozkładu sił na przestrzeni lat. Ot, jak chociażby te związane z dominacją systemów mobilnych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dziesięć lat to niby nie jest dużo, ale patrząc na te dane (i bezpośrednio z nimi związane zmiany zachodzące na rynku) można się złapać za głowę. Podobnie zresztą sprawy mają się w świecie technologii i tamtejszej dominacji firm.

Zobacz też: Ta firma jest już droższa od Facebooka. Potentat rynku gier i social media

24 lata w świecie najlepiej zarabiających firm technologicznych

W ostatnich 24 latach rynek technologiczny zmienił się nie do poznania. Pojawiło się na nim sporo nowych przedsięwzięć, część gigantów sprzed lat zniknęła z rynku, a innym… udało się umocnić swoją pozycję. Jak to wyglądało w praktyce (i w liczbach) możecie podejrzeć na poniższym materiale:

Most valuable tech companies between 1995 and 2019:pic.twitter.com/3qdyGFlFnq — Jon Erlichman (@JonErlichman) December 18, 2019

Zobacz też: iPhone’ow sprzedaje się coraz mniej, ale Apple się nie przejmuje — i ma na to receptę

Trwające raptem sześćdziesiąt jeden sekund wideo pokazuje jak z każdym rokiem zmienia się wartość poszczególnych firm. I choć w latach ’90 IBM, Cisco, Microsoft i Intel nie mieli sobie równych, to teraz krajobraz rynku wygląda zupełnie inaczej. Każda z tych czterech firm wciąż pozostaje na rynku, ale poza Microsoftem żadnej nie uświadczymy już w pierwszej piątce. Apple od lat pozostaje nie do doścignięcia, po piętach depczą mu Google, Amazon, Microsoft… no i oczywiście Facebook, który stale buduje swoją potęgę.

Zobacz też: Zarobki w IT w Polsce nadal rosną. Jakie technologie i w jakich miastach najlepiej zarabiają programiści?