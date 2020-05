Tak ładnego GTA 5 jeszcze nie widzieliście

Najpiękniejsza modyfikacja do GTA 5?

Grand Theft Auto V doczekało się wielu bardzo dobrze wyglądających modyfikacji graficznych. Podobnie jak poprzednie części, produkcja Rockstar Games jest świetnym poligonem doświadczalnym dla zdolnych grafików i programistów amatorów, którzy potrafili upiększyć ją tak, jak nie zrobił tego Rockstar. Oczywiście trzeba pamiętać, że przed moderem nie stoi widmo źle zoptymalizowanego kodu, który musi działać na różnych platformach i różnych konfiguracjach. Dlatego od zawsze jestem ciekawy jak by wyglądało GTA V gdyby za modowanie i maksymalne podciąganie oprawy wzięli się twórcy. Tymczasem Rockstar nawet zapowiadając nowe odsłony, pokazuje w swoich zwiastunach to, co faktycznie trafia do gry – i między innymi dlatego świat tak szanuje i tak wyczekuje tych klipów promocyjnych.

Widziałem już niejedną świetną modyfikację graficzną GTA V i nie ukrywam, że te stawiające na fotorealistyczną oprawę czy nowe efekty oferowane przez nowe karty graficzne robiły na mnie duże wrażenie. Ale wydawały się sztuczne. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z NaturalVision Evolved. Ale najlepiej zobaczcie sami, całość wygląda świetnie.

NaturalVision Evolved to szereg zmian wizualnych, w tym standardowo efektów pogodowych i oświetlenia, ale w oczy rzuca się też świetny color grading, czyli odpowiednie dostosowanie kolorów, co mocno zmienia obraz widziany na ekranie i daje produkcji nowe życie. I to moim zdaniem jeden z elementów, który wyróżnia tego moda na tle pozostałych świetnych technicznie, ale wyglądających sztucznie modyfikacji. Materiał promocyjny pokazuje też czytelnie i w fajny sposób poszczególne elementy, które zostały poprawione lub zmienione.

NaturalVision Evolved jest niestety cały czas w fazie wczesnego dostępu, a możliwość jej pobrania została ograniczona do patronów w serwisie Patronite. Ale może spodoba Wam się na tyle, że wesprzecie twórców? Na brak zainteresowania raczej narzekać nie mogą, wspiera ich prawie 2300 patronów przekazując łącznie 20,5 tysiąca dolarów miesięcznie.

GTA 5 za darmo w Epic Games Store

Z jednej strony za darmo to najlepsza cena, z drugiej Grand Theft Auto V to gra, którą już dawno wypadało znać i przynajmniej raz przejść. Nie zmienia to jednak faktu, że udostępnienie tytułu za darmo w ramach darmówek w Epic Games Store sprawiły, że sklep musiał ograniczyć transfer w poszczególnych regionach żebyśmy w ogóle mogli pobrać na dysk swojego komputera grę. A żeby było zabawniej, w polskiej sieci już pojawili się domorośli biznesmeni, którzy – uwaga, bo to jest dobre – sprzedają konta Epic Games z przypisaną darmową grą GTA V. Jestem tylko bardzo ciekawy kto i jakim magicznym sposobem skusi się na taką ofertę.

