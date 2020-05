Taniej już się nie da: GTA V za darmo w Epic Games Store!

Grand Theft Auto V jest jedną z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Mimo że ma już swoje lata, tytuł wciąż budzi sporo emocji i ląduje w zestawieniach rozchodzących się jak świeże bułeczki tytułów, a jego twórcy zarabiają grube sumy w tamtejszym trybie sieciowym. Mimo tego — gra na początku roku trafiła do subskrypcji Xbox Game Pass. I choć była to niespodziewana (i bardzo dobra) informacja — to dziś przychodzę do Was z jeszcze lepszymi wieściami. Od jutra gra będzie dostępna całkowicie za darmo. Tak: GTA V za darmo na PC zostanie udostępnione w Epic Games Store!

GTA V za darmo w Epic Games Store — i to już jutro!

Grand Theft Auto V (GTA V) za darmo na komputery dostępne będzie w sklepie Epic Games Store już jutra — czwartku, 14 maja. Znając zwyczaje usługi — warto spieszyć się z dodawaniem gry do swojego katalogu, bo zwykle są one dostępne raptem przez tydzień — później bezpowrotnie znikają z darmowych ofert i pozostaje nam co najwyżej czyhanie na promocję.

Mimo że GTA V nie jest już tytułem nowym (gra debiutowała na konsolach poprzedniej generacji jesienią 2013 roku, w kwietniu 2015 roku trafiła na PC) — to wciąż jest niezwykle popularny i przyciąga do siebie tysiące graczy z całego świata. Stale rozwijana rozgrywka online daje od groma frajdy, a w trybie dla jednego gracza nie brakuje rozmaitych modów które zachęcają do dalszej zabawy i eksploracji. Taka okazja może się już nigdy nie powtórzyć, dlatego pamiętajcie by do przyszłego czwartku zajrzeć do sklepu Epic Games i „zaklepać” sobie GTA V na PC za darmo!