Najładniejsze kombi w klasie, Peugeot 308 SW zadaje szyku

Peugeot 308 SW musi się podobać

Samochody w nadwoziu kombi z segmentu C nadal cieszą się sporą popularnością, a i konkurencja na tym rynku jest z tego powodu bardzo mocna. Volkswagen Golf, Skoda Octavia czy Ford Focus to najpopularniejsze wybory, ale nowy Peugeot 308 SW może sporo namieszać. Wersja kombi znacząco urosła, jest o 27 cm dłuższa od hatchbacka i ma o 5,5 cm większy rozstaw osi, co zapewne docenią pasażerowie na tylnej kanapie, którzy mają mieć o ponad 10 cm więcej miejsca na kolana. Przy 464 cm długości, francuski producent mógł zaoferować też całkiem pokaźny bagażnik, w wersji spalinowej ma on aż 608 litrów. Nieco mniejszy będzie gdy wybierzecie napęd hybrydowy, ale w tym przypadku Peugeot nie pochwalił się dokładnymi liczbami.