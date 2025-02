Być może kojarzysz Kinecta, przystawkę do konsoli Xbox, która współpracowała z grami tanecznymi. Przed telewizorem można było spalić mnóstwo kalorii i przy tym dobrze się bawić. Okazuje się, że Twój smartfon może działać całkiem podobnie: wystarczy odpowiednia aplikacja, telefon zamiast małej „kamerki Kinect” i gotowe.

Najfajniejsze aplikacje do tańczenia

Za chwilę weźmiemy pod lupę kilka najciekawszych aplikacji, które pozwolą Ci potańczyć przed ekranem i wycisnąć z siebie trochę energii, niezależnie od tego, czy jesteś ambitnym tancerzem, czy po prostu chcesz się rozerwać w trakcie przerwy od pracy lub nauki. To również nie najgorszy pomysł na drętwe imprezy. Taniec przed smartfonem może wydawać się na początku nieco żenujący, ale w ten sposób można skutecznie rozkręcić towarzystwo.

Just Dance Now

Zacznijmy od prawdziwego klasyka. „Just Dance” jest marką, którą kojarzy chyba każdy, nawet jeśli z tańcem ma niewiele wspólnego. „Just Dance Now” to wersja mobilna tego słynnego tytułu. Na czym polega? Ściągasz apkę, uruchamiasz ją na telefonie, a najlepiej podłączasz też telewizor lub komputer (np. poprzez stronę justdancenow.com), żeby wyświetlać układy taneczne na dużym ekranie.

Smartfon staje się kontrolerem ruchu – śledzi Twoje gesty i ocenia poprawność choreografii. Co prawda, nie jest to jeszcze taka precyzja jak Kinect, ale hej, jest blisko i działa zaskakująco dobrze! Poza tym, liczba dostępnych piosenek robi robotę. Niestety, za część utworów trzeba zapłacić albo wykupić dostęp czasowy, ale zawsze można znaleźć kilka darmowych, które wystarczą, żeby się rozgrzać i sprawdzić, czy taki system w ogóle Ci pasuje.

Steezy Studio

Steezy Studio to coś dla tych, którzy do tematu tańca chcą podejść ciut bardziej na poważnie. Ta aplikacja jest też dostępna w wersji na przeglądarkę, więc możesz bez problemu ćwiczyć z większym ekranem. O co w tym chodzi? Wybierasz styl taneczny – może to być hip-hop, dancehall, K-pop, shuffle, a nawet taniec współczesny. Następnie aplikacja dzieli choreografię na mniejsze fragmenty, a specjalnie przygotowane filmiki instruktażowe krok po kroku uczą Cię każdego ruchu.

Co to ma wspólnego z Kinectem? Ano to, że Steezy daje Ci możliwość nagrywania siebie (np. telefonem postawionym na stoliku, w trybie przedniego lub tylnego aparatu) i porównywania, czy Twoje ruchy są zsynchronizowane z instruktorem. Niektóre ćwiczenia mają nawet tryb lustrzany, by łatwiej Ci było odwzorować układy. Aplikacja może nie liczy punktów za precyzję, ale nagrywanie się i późniejsze oglądanie potrafi zdziałać cuda – człowiek od razu widzi, co wychodzi dobrze, a nad czym trzeba popracować.

Dance Reality

Dance Reality to jedna z ciekawszych aplikacji AR-owych do tańca. Działa to tak, że na ekranie telefonu (lub iPada) wyświetlają się wirtualne ślady stóp, które musisz kopiować w realu, patrząc na podłogę przez ekran urządzenia, który za pomocą kamery śledzi otoczenie.

Jest to trochę „kosmiczne” doświadczenie, bo widzisz świat rzeczywisty z nałożonymi wskazówkami, ale dzięki temu łatwiej ogarnąć, jaki krok zrobić i w którym kierunku. Owszem, nie jest to jeszcze tak płynne, jak byśmy sobie marzyli, ale jeżeli chcesz się pobawić, a przy okazji poznać podstawy tańca towarzyskiego (choćby salsę czy bachatę), Dance Reality może być jednym z rozwiązań, które warto sprawdzić.

Aplikacje do tańczenia to sposób na dobrą zabawę

Tańczenie z aplikacjami przy użyciu smartfona to świetna opcja dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas w domowym zaciszu. Czy jest to precyzyjne rozwiązanie rodem z salonów gier? Jeszcze nie. Ale za to mamy mnóstwo różnorodnych programów, stylów tańca i poziomów trudności, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Tu na szczególną uwagę zasługuje oczywiście Just Dane Now, które jest najbardziej "imprezowe". Nawet jeśli zależy Ci tylko na spaleniu kilku dodatkowych kalorii w rytm ulubionych hitów, warto spróbować. A gdy masz ochotę na coś bardziej ambitnego, Steezy Studio i Dance Reality mogą pomóc Ci rozwinąć skrzydła w konkretnych stylach tanecznych.

Najważniejsze to po prostu spróbować. Może już po kilkunastu minutach zdasz sobie sprawę, że taniec przed smartfonem daje Ci więcej energii niż sądziłeś(-aś)?