Apple instruuje pracowników jak mają odpowiadać na niewygodne pytania dotyczące nowych akcesoriów

Nowe akcesoria Apple nie cieszą się najlepszą opinią. Od samego początku głośno zrobiło się na temat tego, że tkanina FineWoven która zastąpiła skórę, jest fatalna pod względem jakościowym. Mimo że akcesoria są niezwykle miłe w dotyku, bardzo łatwo jest je zniszczyć — wspominałem o tym kilka dni temu we wpisie: nowe etui Apple na iPhone są tak kruche, że im też przydałyby się etui.

Ale sprawa nie przycichła kilka dni później — a wręcz przeciwnie. O nowych akcesoriach robi się coraz głośniej — z wielu powodów. Poza jakością, pojawia się także temat niesymetrycznego wycięcia przy gnieździe ładowania USB-C. Co uniemożliwia wpięcie wielu wtyczek (oczywiście te od Apple działają bez problemu). Ale gigant z Cupertino doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że temat magicznie nie zniknie. Dlatego góra instruuje pracowników ich sklepów jak odpowiadać na niewygodne pytania klientów.

Apple informuje pracowników co mówić klientom zaniepokojonym jakością ich nowych etui

Jak wynika z informacji podanych przez 9to5Mac, Apple dość poważnie podchodzi do kwestii zamieszania związanego z ich akcesoriami.

Możesz otrzymać pytania od klientów dotyczące wyglądu nowego materiału FineWoven, jego zużycia w czasie i sposobu jego pielęgnacji. Możesz poinformować klientów, że materiał FineWoven jest wykonany z luksusowego mikrowłókna o miękkiej, ale trwałej fakturze przypominającej zamsz.

Kiedy zaś padnie pytanie związane z trwałością, pracownicy mają poinformować że etui i inne akcesoria:

mogą wyglądać inaczej i wykazywać zużycie w miarę upływu czasu, ponieważ włókna ulegają kompresji podczas normalnego użytkowania (...) niektóre zadrapania mogą z czasem zanikać.

Etui FineWoven. Źródło: TheVerge

Apple lojalnie ostrzega, że ten materiał będzie się zmieniał

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku skórzanych akcesoriów, na stronie produktów wykonanych z tkaniny FineWoven również widnieje stosowna adnotacja informująca o naturalnych procesach zużywania się materiałów:

Miękki materiał jest wykonany z wytrzymałego mikrodiagonalu i przypomina w dotyku zamsz. Ponadto tkaninę FineWoven zaprojektowano z myślą o planecie – jest wykonana z surowców pochodzących w 68 procentach z recyklingu odpadów pokonsumenckich, a jej produkcja wiąże się z dużo mniejszą emisją dwutlenku węgla niż w przypadku produktów ze skóry. Etui błyskawicznie i mocno przywiera do iPhone’a, prawie nie zmieniając jego rozmiarów.

I z jednej strony — przy skórzanych akcesoriach nikt nie był tematem zaskoczony. Tutaj Apple serwuje swoją "rewolucyjną nowość" podszywaną charakterystycznym dla firmy emejzingiem. Coś, po co inni producenci smartfonów jeszcze nie sięgali. Ale nikt nie spodziewał się tego, że akcesoria zostaną zarysowane po prostym przejechaniu przez nie paznokciami. Stąd, wydaje mi się, że obawy są bardziej niż uzasadnione. Tym bardziej że nie są to tanie rzeczy. Nie ważne czy mowa o portfelu MagSafe, opasce do Apple Watch czy etui na iPhone'a — za każde z nich trzeba zapłacić co najmniej kilkaset złotych...