Najczęściej piracone seriale 2021 roku. Marvel nie ma sobie równych

Strona TorrentFreak przygotowała zestawienie seriali, które były najczęściej piracone. W liście top 10 znajdziemy aż 5 pozycji z platformy Disney+. Nie powinno to jednak zaskakiwać - mnóstwo seriali z MCU czy Gwiezdnych Wojen na platformie streamingowej zbiera świetne recenzje, jednak w wielu krajach usługa Disneya nie jest dostępna - w tym, niestety, w Polsce.

Poza serialami Disney+ w zestawieniu widnieją produkcje Netflixa, HBO Max, Amazon Prime Video i Apple TV+. Dla ostatniej z wymienionych platform jest to pierwszy raz, kiedy ich serial otrzymał takie “wyróżnienie”. Chodzi dokładnie o Fundację, która zajęła siódme miejsce. Serial został przyjęty niesamowicie ciepło - zresztą równie pozytywnie produkcję ocenił Konrad Kozłowski w swojej recenzji.

Jedyny serial Amazonu znajdujący się na liście to Koło czasu, które zajęło ostatnią, dziesiątą pozycję. Jeśli chodzi o Netflixa - Wiedźmin zajął trzecie miejsce, a Arcane dziewiąte. Na ósmym miejscu rozgościł się Rick & Morty, jednak tutaj prawami Netflix dzieli się z HBO Max i Cartoon Network.

Najczęściej piraconym serialem 2021 roku jest WandaVision. Pełna lista prezentuje się następująco:

WandaVision (Disney+) Loki (Disney+) Wiedźmin (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Fundacja (Apple TV+) Rick & Morty (Netflix/Cartoon Network/HBO Max) Arcane (Netflix) Koło czasu (Amazon Prime Video)

Serwis TorrentFreak zwrócił uwagę na to, że coraz więcej ludzi zaczęło piracić seriale. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że powstaje coraz więcej serwisów streamingowych - w związku z tym dostęp do wszystkich seriali jest znacznie utrudniony, a widzowie nie chcą płacić ogromnych sum za dostęp do wszystkich platform. Dochodzi również kwestia braku dostępności niektórych potęg w pewnych krajach i tym samym mechanizm piractwa ponownie zaczyna działać. Jest to zdecydowanie niepokojące, trzeba przyznać, i ciekawe jak sytuacja rozwinie się w przyszłym roku.