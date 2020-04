Najczęściej podrabiane marki smartfonów. Apple i Samsung mnie nie dziwią, ale trzecia pozycja – tak

Podrabiane rzeczy z Chin to klasyka gatunku. I choć bootlegów, aż proszących się o meme’y, na tamtejszym rynku nie brakuje — to nie wszystkie takie produkty są powodem do drwin. Wiele z nich powstaje na podobieństwo uwielbianych gadżetów — są nie tylko wykonane starannie, ale też z użyciem materiałów wysokiej jakości. W każdym razie: podróbek nie brakuje. Chiński Master Lu opublikował listę najczęściej podrabianych smartfonów w pierwszym kwartale 2020 roku. Wszystkie te dane bazują na benchmarkowej aplikacji, więc można na nie spojrzeć odrobinę z przymrużeniem oka — mimo wszystko dają jakiś obraz tego, które modele smartfonów są w Chinach najczęściej podrabiane (na 1,295,457 testów wykryto 7,931 podrabianych urządzeń).. Wysoka pozycja rozmaitych urządzeń Apple czy Samsunga dziwić nie powinna — a kto jeszcze poza tymi dwoma gigantami załapał się do pierwszej dziesiątki?

Najchętniej podrabiane smartfony Q1 2020 należą do Samsunga, Apple i… Xiaomi!

Na szczycie listy znalazł się smartfon z klapką, czyli Samsung W2019 — za nim zaś iPhone X, iPhone 8, iPhone XS Max i lubiany średniak: Xiaomi Mi Max 3!

Dalej zaś czeka na nas… jeszcze więcej urządzeń tych samych firm. Nie będę nawet ukrywał zdziwienia, właściwie wszystkie wykryte w benchmarkowej aplikacji podrabiane smartfony to klasyka gatunku. Flagowe urządzenia od Apple i Samsunga są kochane przez użytkowników z całego świata — ale prawdą jest, że żaden z nich do tanich nie należy.

Powyższe zestawienie to intrygująca ciekawostka. Jestem bardzo zaskoczony tym, że na liście nie uświadczyliśmy wysypu (równie mocno kochanych) flagowców Huawei.

