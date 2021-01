Next-genowy Cyberpunk 2077 dopiero w drugiej połowie 2021. Wtedy to ja już o tej grze zupełnie zapomnę

Sprytnie, bo bez konkretnych dat, ale jednak z osią czasu, więc można mniej więcej celować kiedy poszczególne obietnice staną się rzeczywistością. Pierwszy kwartał to kluczowe poprawki, aktualizacje oznaczone numerami 1.1 oraz 1.2. To ma być coś więcej niż hotfixy z grudnia i choć singlowa gra traci na zainteresowaniu z upływem kolejnych miesięcy, to pierwszy kwartał jest ostatnim dzwonkiem i mam szczerą nadzieję, że obie łatki uzdrowią wreszcie ten tytuł. Tylko co w zasadzie można zrobić na konsolach PS4 oraz Xbox One? Patrząc na tłuczenia firmy, raczej niewiele. Jak CDPR poprawi framerate konsolowych odsłon? Utnie na grafice? Wtedy ten tytuł będzie wyglądał fatalnie, bo przecież na pastgenowych konsolach i tak prezentuje się raczej przeciętnie odstając wizualnie od wielu gier na wyłączność sprzed lat. Ja wiem, że to często inne gatunki, ale spójrzcie chociażby na Assasin’s Creed Valhalla, które wyszło w podobnym terminie. Nie dość, że dostało wersję na nex-geny, to w dodatku nawet na starszych konsolach wygląda ona dużo lepiej. O Uncharted czy God of War nawet nie wspominam, bo prezentują się nieporównywalnie lepiej.

I pamiętajcie, że rozmawiamy o problemach technicznych, a nie o naprawianiu niedociągnięć natury typowo gameplay’owej. Pewne elementy były zepsute już na etapie projektowania i implementacji, trudno mi uwierzyć, że CDPR zdecyduje się na ich przemodelowanie. Ot choćby kompletnie nieistotny wybór pochodzenia postaci, który ma marginalne znaczenie dla przebiegu gry czy wątku fabularnego. Niewiele da się też zrobić z żywym, choć faktycznie martwym miastem, które do Los Santos z GTA V nie ma kompletnie startu. Tchnięcie życia w te drewniane marionetki udające mieszkańców to robienie systemu praktycznie od zera, co jest moim zdaniem niemożliwe.