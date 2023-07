To najbardziej niebezpieczna winda w Polsce. Gdzie się znajduje?

Winda to obecnie najwygodniejszy środek transportu między kondygnacjami budynku. Nie wszyscy jednak lubią z niej korzystać. Są również tacy ludzie, którzy za nic do windy nie wejdą. Z jakich powodów? Jedni cierpią w windzie z powodu klaustrofobii. Z kolei jeszcze inni odczuwają paniczny strach przed zerwaniem się kabiny. Na całe szczęście ryzyko, że winda ulegnie tak poważnej awarii jest minimalne. Nie znaczy to jednak, że nie występuje wcale. Ostatnio przekonała się o tym pewna pracownica szpitala. Co ważne, nie jest to pierwsza awaria tej windy. Czyżby feralny dźwig zasłużył, by określać go jako najbardziej niebezpieczna winda w Polsce?

Gdzie znajduje się najbardziej niebezpieczna winda w Polsce?

Winda, która szczególnie często ulega awarii, znajduje się w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach, a konkretnie w pawilonie E tego szpitala. 5 lipca po raz kolejny doszło tam to niebezpiecznego wypadku. Winda zerwała się podczas gdy podróżowała nią jedna z salowych. Dźwig spadł z wysokości trzeciego piętra na pierwsze piętro. Wypadek byłby znacznie poważniejszy gdyby nie to, że hamulce bezpieczeństwa, w jakie standardowo wyposażone są dźwigi, zadziałały poprawnie.

Poszkodowana kobieta doznała jedynie lekkich obrażeń, dlatego można mówić o szczęściu w nieszczęściu.

Winda w szpitalu w Wadowicach: to już trzecia awaria tego typu

Zgodnie z informacjami od pracowników szpitala, do których dotarła redakcja serwisu WadowiceOnline.pl, to już trzecia taka awaria tego dźwigu. Kto za to odpowiada? Winda serwisowana jest przez firmę zewnętrzną. Czy w sposób prawidłowy? Ma to wyjaśnić dyrekcja szpitala.

Dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona a usterka windy nie zostanie wyeliminowana, naszym czytelnikom stanowczo odradzamy korzystanie z windy w pawilonie E szpitala w Wadowicach.

Źródło: WadowiceOnline.pl