Naboje SodaStream tak tanie, że nie opłaca się uzupełniać. Tu je znajdziesz

Wymiana naboju do SodaStream to wydatek, który nie zawsze się opłaca. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że niektóre punkty usługowe oferują uzupełnienie gazu za niemal dwukrotnie mniejszą opłatą, niż wymiana na pełny, oryginalny nabój. Konkurencja działa jednak cuda - w tym sklepie nabój do SodaStream można wymienić tak tanio, że uzupełnianie go na własną rękę przestaje się opłacać.

Nabój do saturatora SodaStream - wymieniać czy uzupełniać?

Odpowiedź na to pytanie nie była jednoznaczna, z uwagi na sporą różnicę w cenie między wymianą, a uzupełnieniem już posiadanego naboju. Dotychczas za wymianę trzeba było zapłacić około 40 złotych, podczas gdy uzupełnienie kosztowało 20-25 złotych. To już jednak przeszłość. Jeden ze sklepów zajmujących się dystrybucją SodaStream wprowadził wyjątkowo atrakcyjną promocję. Dzięki niej wymiana naboju jest o niemal 1/4 tańsza, a to zmienia postać rzeczy.

Należy bowiem pamiętać o tym, że uzupełnienie naboju SodaStream ma swoje mankamenty. Najistotniejszym z nich jest ilość gazu wtłaczanego do naboju podczas uzupełniania. Jest go zauważalnie mniej, niż w przypadku naboju wymienianego w sklepie. To właśnie dzięki temu promocja na wymianę naboju sprawia, że jego napełnienie przestaje się opłacać.

Wymiana naboju do SodaStream za 29,99 w Media Expert

W sklepach Media Expert koszt wymiany naboju SodaStream na pełny to obecnie koszt 29,99 złotych. Niby tylko 9 złotych mniej, jednak wystarczająco, by przestać rozważać samodzielne uzupełnienie. Co więcej, w cenie 29,99 złotych można wymienić zarówno niebieski, jak i różowy nabój do saturatora, w zależności od modelu posiadanego urządzenia.

Promocyjna wymiana różowego naboju dostępna jest pod tym linkiem, a niebieskiego w tym miejscu.

