Sodastream, Dafi czy Brita? Porównaliśmy saturatory do gazowania wody

Sodastream Terra, Dafi PushAir i Brita SodaOne – porównujemy trzy najpopularniejsze urządzenia do produkcji wody gazowanej. Dowiedz się, które z nich najlepiej pasuje do Twojego stylu życia i potrzeb!

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób decyduje się na zmianę swoich codziennych nawyków. Jednym z rozwiązań, które pozwala ograniczyć zużycie jednorazowych plastikowych butelek, jest używanie urządzeń do produkcji wody gazowanej w domu. Popularność tego typu produktów stale rośnie, a na rynku dostępnych jest kilka modeli, które wyróżniają się zarówno designem, jak i funkcjonalnością. Wśród nich trzy przyciągają szczególną uwagę – Sodastream Terra, Dafi PushAir i Brita SodaOne. W niniejszym artykule porównamy te urządzenia, aby pomóc Ci zdecydować, które z nich będzie najlepszym wyborem dla Ciebie.

Sodastream Terra, Dafi PushAir czy Brita SodaOne – porównanie największych konkurentów

Sodastream Terra, Dafi PushAir i Brita SodaOne to trzy najczęściej wybierane modele, które zyskały uznanie użytkowników na całym świecie. Każde z tych urządzeń oferuje unikalne funkcje i zalety, które mogą spełniać różne potrzeby. Przyjrzyjmy się bliżej tym modelom, aby ułatwić Ci wybór najlepszego rozwiązania.

Czym są saturatory do produkcji wody gazowanej?

Urządzenia do produkcji wody gazowanej pozwalają na samodzielne przygotowanie gazowanej wody w domu. Działają na zasadzie wprowadzania do wody dwutlenku węgla (CO2), co nadaje jej charakterystyczny, musujący smak. Dzięki takim urządzeniom można nie tylko oszczędzić pieniądze, które normalnie wydalibyśmy na zakup wody w butelkach, ale także znacząco zmniejszyć ilość plastikowych odpadów.

Sodastream Terra – funkcje i zalety

Sodastream Terra to jeden z najnowszych modeli od lidera rynku, marki Sodastream. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system snap-lock, który umożliwia szybkie i łatwe mocowanie butelki. Model Terra jest także kompatybilny z nowymi butlami CO2 Quick Connect, co ułatwia ich wymianę.

Sodastream Terra charakteryzuje się minimalistycznym i nowoczesnym designem, który doskonale wpasowuje się w każdą kuchnię. Dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie go do indywidualnych preferencji użytkownika.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Sodastream Terra pozwala na szybkie i efektywne gazowanie wody. Jedna butla CO2 wystarcza na przygotowanie około 60 litrów wody gazowanej.

Cena początkowa urządzenia jest stosunkowo wysoka, jednak dzięki niskim kosztom uzupełnienia butli CO2, inwestycja szybko się zwraca. Koszt jednej butli to około 40 złotych (jeśli wymieniamy posiadany już nabój), co pozwala na przygotowanie 60 litrów napoju.

Dafi PushAir – funkcje i zalety

Dafi PushAir to polski produkt, który zyskuje coraz większą popularność. Urządzenie jest kompatybilne ze specjalnymi butelkami wielokrotnego użytku, które znajdują się w ofercie marki.

PushAir to kompaktowe urządzenie, które można łatwo przechowywać nawet w małych kuchniach. Jego ergonomiczna konstrukcja sprawia, że jest wygodne w użyciu, a dostępność w 2 różnych kolorach umożliwia lepsze dopasowanie do pomieszczenia.

Jedna butla CO2 wystarcza na około 60 litrów wody. Podobnie jak w przypadku marki Brita, wymiana posiadanego już naboju na nowy to koszt rzędu 40 złotych.

Brita SodaOne – funkcje i zalety

Brita SodaOne to kolejny popularny model na rynku. Urządzenie charakteryzuje się prostą obsługą i możliwością regulacji poziomu gazowania, co pozwala na dostosowanie intensywności musowania do własnych preferencji.

Brita SodaOne oferuje elegancki i funkcjonalny design, który idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie nie zajmuje dużo miejsca na blacie kuchennym.

SodaOne podobnie jak konkurenci umożliwia przygotowanie około 60 litrów wody gazowanej z jednej butli CO2. Dzięki regulacji poziomu gazowania użytkownik ma większą kontrolę nad smakiem przygotowanego napoju. Koszt cylindra to również ok. 40 złotych, jak u konkurentów.

Który saturator wybrać?

Ceny nabojów CO2 oraz urządzeń Sodastream Terra, Dafi PushAir i Brita SodaOne są do siebie bardzo zbliżone, więc decydującym czynnikiem w kwestii wyboru jednego z urządzeń będzie po prostu... design. Wszystkie trzy modele oferują atrakcyjny wygląd, który z łatwością wpasuje się w różne style kuchni. Ostateczny wybór zależy więc od osobistych preferencji użytkownika oraz tego, jaki styl najlepiej wpasuje się w aranżację pomieszczenia.