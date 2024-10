Czy lepiej wybrać niebieski, czy różowy nabój do swojego SodaStream? Dowiedz się, który cylinder pasuje do Twojego saturatora i jakie różnice kryją się za tymi kolorami. Odkryj, co jest najlepszym wyborem dla Ciebie!

Saturatory, zwane również domowymi urządzeniami do gazowania wody, zdobywają coraz większą popularność. Dzięki nim możemy cieszyć się gazowaną wodą laną do butelek prosto z kranu lub dzbanka filtrującego, bez konieczności kupowania napojów w sklepie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów tych urządzeń jest marka SodaStream, która oferuje szeroki wybór modeli saturatorów. Jak wszystkie urządzenia tego typu, również te wymagają regularnego wymieniana nabojów CO₂. I właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie – niebieski, czy różowy? Jakie są między nimi różnice i do których modeli saturatorów pasują? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Rola nabojów CO₂ w saturatorach

Zanim przejdziemy do analizy poszczególnych rodzajów nabojów, warto zrozumieć, dlaczego są one tak istotnym elementem saturatora. Naboje CO₂, zwane również cylindrami, są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. To one wytwarzają dwutlenek węgla, który nasyca wodę, nadając jej charakterystyczny gazowany smak. W zależności od pojemności naboju oraz intensywności użytkowania saturatora, jeden nabój może wystarczyć na przygotowanie od kilkudziesięciu do nawet 100 litrów wody gazowanej.

Naboje CO₂ są dostępne w różnych wersjach, zróżnicowanych pod względem przeznaczenia, co często budzi wątpliwości wśród użytkowników. Jeśli chodzi o SodaStream można spotkać głównie dwa kolory cylindrów – niebieski oraz różowy. Każdy z nich pasuje do innych modeli saturatorów.

Niebieski nabój SodaStream

Niebieskie naboje SodaStream pasują do większości starszych modeli saturatorów SodaStream – czyli do systemu TWIST. Zawierają one standardową ilość dwutlenku węgla (CO₂) – zazwyczaj 425 gramów, co pozwala na przygotowanie około 60 litrów gazowanej wody.

Główne cechy niebieskiego naboju:

Przeznaczenie – modele saturatorów SodaStream, takie jak Source, Spirit, Fizzi, czy Jet.

– modele saturatorów SodaStream, takie jak Source, Spirit, Fizzi, czy Jet. Gaz – CO₂

Różowy nabój SodaStream

Różowe naboje SodaStream powstały z myślą o systemie QUICK CONNECT. Różnica między nimi a niebieskimi cylindrami tkwi głównie w pojemności oraz przeznaczeniu. Różowe naboje są stworzone specjalnie dla nowszych modeli saturatorów, takich jak SodaStream Terra, Duo lub Art.

Główne cechy różowego naboju:

Przeznaczenie – modele SodaStream Terra, Art i Duo.

– modele SodaStream Terra, Art i Duo. Gaz – CO₂ CQC

– CO₂ CQC Nowoczesne złącze – różowe naboje mają inny mechanizm mocowania, dedykowany nowszym urządzeniom. To sprawia, że nie są kompatybilne z wcześniejszymi modelami saturatorów.

Kompatybilność modeli saturatorów z nabojami

Jednym z najczęstszych pytań, które pojawiają się wśród użytkowników SodaStream, jest kwestia kompatybilności cylindrów z różnymi modelami saturatorów. Jak już wspomnieliśmy, niebieskie i różowe naboje nie są uniwersalne – każdy z nich pasuje do innych urządzeń.

Modele saturatorów kompatybilne z niebieskimi nabojami:

SodaStream Source

SodaStream Spirit

SodaStream Jet

SodaStream Fizzi

SodaStream Genesis

Wszystkie powyższe modele są starszymi wersjami saturatorów, które korzystają z tradycyjnego złącza. Jeśli posiadasz jeden z tych modeli, bez problemu możesz zaopatrzyć się w niebieskie naboje.

Modele saturatorów kompatybilne z różowymi nabojami:

SodaStream Terra

SodaStream Duo

SodaStream Art

Nowsze modele saturatorów, takie jak Terra czy Duo, korzystają z bardziej zaawansowanego systemu mocowania cylindrów, co sprawia, że potrzebują specjalnych, różowych nabojów. Te modele są wyposażone w system, który umożliwia szybsze i wygodniejsze montowanie naboju, co jest dodatkowym atutem.

Różnice w systemach mocowania nabojów

Jedną z kluczowych różnic między niebieskimi a różowymi cylindrami jest sposób ich mocowania w saturatorze. Starsze modele, korzystające z niebieskich cylindrów, wymagają ręcznego dokręcania naboju do urządzenia. Proces ten nie jest skomplikowany, jednak wymaga trochę precyzji i może sprawiać problemy osobom mniej technicznym.

Z kolei nowsze saturatory, do których pasują różowe naboje, wyposażone są w system mocowania typu "Quick Connect". Dzięki temu nowemu rozwiązaniu montaż naboju jest znacznie prostszy i szybszy – wystarczy wcisnąć cylinder w odpowiednie miejsce, a system automatycznie go zamocuje. To udogodnienie zostało wprowadzone z myślą o wygodzie użytkowników i zwiększeniu bezpieczeństwa obsługi.

obrazy: sodastream.pl, unsplash.com