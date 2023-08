Na Twitterze miał być znacznikiem weryfikacji. Na 𝕏 jest bezużyteczny, bo można go ukryć

Twitter, jakiego znali艣my przez ostatnie lata, powoli przechodzi do historii. Wszystko za spraw膮 rebrandingu i chaosu, jaki od kilku tygodni serwuje nam Elon Musk - mimo, 偶e formalnie nie jest ju偶 szefem platformy. Na tym stanowisku zasiada Linda Yaccarino, ale wida膰, 偶e nie ma ona zbyt wiele do powiedzenia i wszystkie zmiany akceptowane s膮 przez kogo艣 innego. Twittera zast臋puje powoli X - platforma, kt贸ra ma mie膰 jedno zadanie - by膰 narz臋dziem do wszystkiego. Musk ma wiele pomys艂贸w na zmiany, ale nie do ko艅ca wie, jak je wprowadzi膰. Wszystko robione bez grubszej refleksji i rzucane bez jakiegokolwiek ostrze偶enia.

Po przej臋ciu Twittera przez Elona Muska, pojawi艂o si臋 wiele zapowiedzi zwi膮zanych z "od艣wie偶eniem" Twitter Blue - p艂atnego abonamentu daj膮cego u偶ytkownikom serwisu spo艂eczno艣ciowego dodatkowe mo偶liwo艣ci. Wprowadzone na "dzie艅 dobry" zmiany w Twitterze nie spodoba艂y si臋 wielu. Tym bardziej, 偶e szybko okaza艂o si臋, 偶e Twitter Blue w nowej ods艂onie taki fajny nie jest. Abonament to prosta droga do dezinformacji, kt贸ra w mgnieniu oka przynios艂a rezultaty. Szybko okaza艂o si臋, 偶e p艂atna weryfikacja na Twitterze otworzy艂a puszk臋 Pandory. "Lewe" konta polityk贸w z odznak膮 weryfikacji, a nawet koncern贸w farmaceutycznych zala艂y serwis.

Co mia艂 oferowa膰 Twitter Blue a obecnie X Blue? To przede wszystkim niebieski znaczek weryfikacji, kt贸ry przez ostatnie miesi膮ce wzbudza艂 wiele kontrowersji. Subskrybenci Blue, kt贸rych konta pomy艣lnie przejd膮 weryfikacj臋 i kt贸rzy posiadaj膮 zweryfikowany numer telefonu, uzyskaj膮 specjaln膮 odznak臋. Jednak same ozdobniki profilu to nie wszystko. Abonament to tak偶e funkcja edytowania Tweet贸w i cofni臋cie ich publikacji, mo偶liwo艣膰 przesy艂ania film贸w 1080p, czytnik, spersonalizowana nawigacja, foldery Zak艂adek i najpopularniejsze artyku艂y.

Wpisy u偶ytkownik贸w Twitter Blue maj膮 te偶 mie膰 wi臋kszy priorytet i by膰 wy艣wietlane u g贸ry odpowiedzi, wzmianek i wynik贸w wyszukiwania. Platforma zapewnia艂a te偶, 偶e subskrybenci zobacz膮 do 50% mniej reklam wy艣wietlanych na osi czasu. Abonament daje te偶 mo偶liwo艣膰 korzystania ze zdj臋膰 profilowych z tokenami NFT, dwustopniowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem wiadomo艣ci SMS, dodatkowe motywy, kolorystyka serwisu i niestandardowe ikony aplikacji, formatowanie tekstu.

Znaczek weryfikacji nie ma ju偶 znaczenia. Spore zmiany dla subskrybent贸w Twitter/饾晱 Blue

Teraz okazuje si臋, 偶e odznaki, kt贸re mia艂y by膰 gwarantem, 偶e mamy do czynienia z prawdziwym, zweryfikowanym kontem, s膮 zwyczajnie bezu偶yteczne. Wszystko dzi臋ki nowej funkcji wprowadzonej w ramach abonamentu:

Ukryj sw贸j znaczek: Jako subskrybent mo偶esz ukry膰 znaczek weryfikacji na swoim koncie. Znaczek zostanie ukryty w profilu i postach. Mo偶e on nadal pojawia膰 si臋 w niekt贸rych miejscach, a niekt贸re funkcje mog膮 wci膮偶 zdradza膰, 偶e masz aktywn膮 subskrypcj臋. Niekt贸re funkcje mog膮 by膰 niedost臋pne, gdy znaczek jest ukryty. B臋dziemy nadal rozwija膰 t臋 funkcj臋, aby by艂a jeszcze lepsza.

C贸偶. Wida膰, 偶e tak istotna funkcja, jak膮 mia艂a by膰 weryfikacja konta, zostaje zepchni臋ta na ca艂kowity margines. Co艣 co mia艂o nam dawa膰 poczucie obcowania ze zweryfikowan膮 osob膮 lub instytucj膮, sprowadzone zosta艂o do znaczka, kt贸ry mo偶na w dowolnej chwili ukry膰...