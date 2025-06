Na rewolucję iPhone'a jeszcze poczekamy. Dla tej jednej zmiany warto

W tym roku szykuje nam się ciekawa premiera iPhone’ów 17. W tym roku wielkich rewolucji nie będzie – nowa, aluminiowa konstrukcja w modelach Pro, lepsze podzespoły i przeprojektowana „wyspa” na aparaty główne, która ma zajmować niemal całą szerokość tylnej obudowy. Do sprzedaży ma również trafić iPhone 17 Air, który będzie jednocześnie najcieńszym iPhonem w historii. Nieco więcej ma się zmienić w przyszłym roku, przy okazji premiery iPhone’a 18 – w szczególności modeli Pro i Pro Max. Według najnowszych informacji mają one być pozbawione tradycyjnego już wycięcia w ekranie w postaci Dynamic Island, które zastąpiło notcha wraz z premierą iPhone’a 14 Pro i 14 Pro Max.

Już jakiś czas temu mówiło się, że naturalną ewolucją ekranu w iPhonie będzie ukrycie wszystkich elementów kamery, czujników i Face ID pod samym wyświetlaczem – jednak do tej pory inżynierowie z Cupertino mieli problem ze znalezieniem odpowiedniej technologii. To właśnie miało się zmienić i w Apple prowadzone są już testy prototypów, które minimalizują Dynamic Island do pojedynczego „oczka”, jakie znamy z wielu smartfonów z Androidem. Kolejnym etapem ma być całkowita rezygnacja z wcięć, wycięć, oczek i ukrycie wszystkiego pod ekranem. Na to będziemy musieli jeszcze nieco poczekać

Rewolucja w Apple nadchodzi? Kluczowy 2027 rok

Przy okazji warto przypomnieć o plotkach krążących od kilku miesięcy. Mówią one, że produkty Apple czeka prawdziwy renesans – i to nie za sprawą odświeżonych systemów operacyjnych bazujących na interfejsie Liquid Glass. Mówi się, że firma z Cupertino ma w planach odświeżenie linii swoich wszystkich urządzeń, a początkiem tej rewolucji ma być składany iPhone, który miałby zadebiutować już w przyszłym roku. Jednak to w 2027 r. ma nastąpić prawdziwy przełom.

To właśnie wtedy przypada 20. rocznica wydania pierwszego iPhone’a i Apple ma pokazać kolejny krok jego ewolucji – tak jak stało się w przypadku iPhone’a X zaprezentowanego we wrześniu 2017. Rewolucyjny design, w tym pozbycie się Touch ID na rzecz Face ID, co pozwoliło na niemal pełne zagospodarowanie przodu jako ekranu. Co Apple przygotowało na rocznicowego iPhone’a? Na ten moment wiadomo o nim niewiele. W przeszłości pojawiały się plotki, że ma być niemal cały szklany z zaokrąglonymi krawędziami. Brzmi mało zachęcająco, ale z pewnością Amerykanie nas jeszcze czymś zaskoczą – w końcu nie co roku mamy do czynienia ze świętowaniem 20. urodzin jednego z najbardziej rewolucyjnych produktów ostatnich dekad.

Apple szykować ma szereg niespodzianek, które mają zaskoczyć branżę. Jednak pozostaje pytanie: czy będą to tylko marketingowe obietnice i spekulacje, czy może rzeczywiście w ciągu najbliższych dwóch lat doświadczymy przełomowej nowości, jakiej nie widzieliśmy od dawna? Na horyzoncie wciąż majaczą okulary działające w oparciu o Apple Intelligence. Pytanie tylko, czy konsumenci w dalszym ciągu wyczekują inteligentnych okularów wyposażonych w Apple Intelligence. Choć o tym produkcie mówi się już od dłuższego czasu, rynek ten pozostaje bardzo niszowy i trudno dostrzec w nim ogromne zainteresowanie. Podobnie było z goglami Apple Vision Pro, które jakby zniknęły z powszechnej świadomości. Jak będzie z kolejnymi innowacjami sygnowanymi przez Apple? Odpowiedź poznamy już za kilkanaście miesięcy.