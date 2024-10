Na powrót tej postaci fani czekali trzy lata. Czym zaskoczy tym razem?

Trzy lata po wygranej w Squid Game, Gracz 456 wciąż nie daje sobie spokoju i robi wszystko by odkryć, kto stoi nią stoi. Co więcej: ma dość brutalnych zabaw i jest zdeterminowany, by zakończyć jej istnienie. Wykorzystuje swoje zasoby, by sfinansować poszukiwania, zaczynając od najbardziej oczywistego miejsca. Mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Gdy w końcu odnosi sukces, odkrywa, że walka z organizacją jest bardziej niebezpieczna, niż się spodziewał. Aby zakończyć morderczą grę, nie pozostaje mu nic innego, jak... wziąć w niej udział ponownie.