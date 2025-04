Na polskich drogach jest bezpieczniej. Statystyki są jednoznaczne

W ostatnich latach sporo nie tylko mówi się o bezpieczeństwie na drogach, ale również wiele się w tej materii dzieje. Mamy nie tylko coraz lepszą infrastrukturę i coraz więcej dróg szybkiego ruchu, ale również podnieśliśmy dosyć wyraźnie wysokość mandatów za najpoważniejsze wykroczenia drogowego. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy ma to bezpośredni wpływ na statystyki wypadków i ofiar śmiertelnych, ale trend jest widoczny gołym okiem.

Reklama

Rekordowy 1. kwartał 2025 roku

W pierwszym kwartale 2025 roku w policyjnych statystykach odnotowano 3809 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 335 osób. Nie są to z pewnością małe liczby, ale na tle poprzednich okresów wyglądają bardzo dobrze. Dla porównania rok wcześniej liczba wypadków przekroczyła 4000, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 389 osób. Nieco lepiej było w roku 2023 kiedy to odnotowaliśmy podobną liczbę wypadków jak w tym roku, ale z większą liczbą ofiar (361 osób). Wystarczy jednak cofnąć się 5 lat do tyłu, do roku 2020 aby zobaczyć prawdziwą skalę poprawy. W tamtym czasie w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku (jeszcze przed wybuchem pandemii) odnotowano blisko 5300 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 563 osoby.

Źródło: Depositphotos

Wyraźnie więc widać, że na polskich drogach, wbrew obiegowym opiniom, faktycznie zrobiło się bezpieczniej. Sytuacja z pewnością nie jest jeszcze idealna i nadal te 335 ofiar śmiertelnych to o 335 za dużo, ale warto cieszyć się nawet z małych sukcesów. Życzyłbym sobie również aby w kolejnych miesiącach pozytywny trend został utrzymany i nie okazało się, że ostatnie wyniki to tylko jakaś anomalia. W kwestii bezpieczeństwa nadal mamy jeszcze sporo do zrobienia, szczególnie w przypadku osób poruszających się bez uprawnień, z sądowymi zakazami jazdy lub po spożyciu alkoholu. W takich przypadkach często nie wystarczą najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i najlepsza infrastruktura. Potrzebny jest jeszcze zdrowy rozsądek.