Czy to możliwe, że w Układzie Słonecznym istnieje życie? Jak najbardziej — na czele "podejrzanych" o ów fakt znajduje się m.in. Enceladus. Od pewnego czasu mówi się o nim w tym kontekście więcej, niż wcześniej. Jest jednym z ponad setki księżyców Saturna i wiele wskazuje na to, że może być domem dla — prawdopodobnie niesamowicie prymitywnego — życia. To niewiele, ale jednak sporo w obliczu naszych ogromnych wysiłków ku znalezieniu jakiejkolwiek jego formy.

Badania przeprowadzone w ramach misji Cassini (2004-2017) dostarczyły nam mnóstwo naprawdę ciekawych danych na temat Enceladusa. W całości pokryty jest lodem, a wewnątrz znajduje się pełen wody ocean. Przez powierzchnię przebijają się gejzery, które wystrzeliwują prosto do kosmosu (ze względu na brak atmosfery) gazy oraz kryształy lodu. I właśnie te kryształy sugerują nam, że Enceladus może być domem dla pewnych bakterii.

Kryształy lodu wyrzucane w przestrzeń kosmiczną z powierzchni Endeladusa zdradzają obecność fosforanów. To całkiem istotne znalezisko, bowiem są one jednym z kluczowych składników koniecznych do powstania życia. Natomiast w marcu 2024 roku opublikowano wyniki badań, w których przedstawiono rezultaty eksperymentów-symulacji określających możliwość wykrycia życia na Enceladusie za pomocą instrumentów analizujących skład pyłów. Testy wykazały, że bez problemu można byłoby znaleźć w wyrzucanych w przestrzeń kryształach choćby ślady bakterii, jeżeli rzeczywiście doszło tam do powstania życia. To zaś skłoniło badaczy do tego, by przyjrzeć się temu księżycowi nieco bliżej.

NASA i Europejska Agencja Kosmiczna już zapowiedziały plany dotyczące wysłania misji na Enceladusa - według nich, jeżeli rzeczywiście doszło tam do powstania (lub przeniesienia doń) życia, to koniecznie musimy to zbadać. Byłoby to absolutnie przełomowe wydarzenie dla astrobiologii, która jak na razie skupia się głównie na wyłanianiu "kandydatów" na ciała niebieskie z możliwym istniejącym tam życiem. Gdybyśmy znaleźli dowody na to, że Enceladus nosi w sobie choćby bakterie, wystrzelilibyśmy w stanie wiedzy na temat źródeł życia w kosmosie mocno do przodu.

Nie tylko Saturn ma księżyc, który znajduje się w kręgu zainteresowania astrobiologów. Europa jest satelitą Jowisza i według badaczy także zdradza pewne oznaki możliwości utrzymania tam prymitywnych form życia. W tym przypadku kluczowa będzie misja Europa Clipper, która wystartuje w październiku tego roku. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, za pewien czas będziemy mogli rozpocząć świętowanie. Nie spodziewajmy się tego jednak ani w tym, ani w przyszłym roku. Czasy podróży na takie ciała niebieskie jak Saturn, czy Jowisz są raczej z kategorii tych dłuższych: do nawet 10 lat.

Znajdujące się pod powierzchniami księżyców oceany zawsze zwracają uwagę naukowców, którzy mocno pracują nad znalezieniem życia w kosmosie. Choć wielu z nas liczy na to, że odkryjemy dowody na inteligentne formy życia gdziekolwiek we Wszechświecie, dużo bardziej prawdopodobne jest znalezienie tych najbardziej prymitywnych. Księżyce takie, jak Europa, czy Enceladus dają nam na to nadzieje.