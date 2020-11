Nie daj się nabrać. Na eBay sprzedawane są…zdjęcia PlayStation 5

Z takimi ofertami podobno walczy już sam eBay:

Potępiamy tych oportunistycznych sprzedawców, którzy próbują wprowadzić w błąd innych użytkowników.

– super, na pewno się przestraszą „potępienia” ze strony eBay.

Jesteśmy w trakcie usuwania wszystkich ofert zdjęć PS5 z naszego rynku i podejmujemy odpowiednie działania przeciwko sprzedawcom. Przy każdym zakupie, ale szczególnie w przypadku przedmiotów o wysokiej cenie lub na żądanie, kupujący powinni zachować ostrożność i dokładnie przeczytać opis oferty. Kupujący, którzy otrzymają przedmiot niezgodny z opisem, mają prawo do zwrotu pieniędzy za pośrednictwem naszego systemu gwarancji zwrotu pieniędzy w serwisie eBay, pod warunkiem, że zrealizowali transakcję na platformie eBay.

W tym grubym przekręcie jest też oczywiście element humorystyczny. W serwisie pojawiła się na przykład aukcja, na której ktoś zamiast PS5 sprzedawał puste pudełko z opisem „Sprzedaję artystyczną wizję tego, jak pusty czuję się nie posiadając PS5. Nie sprzedaję tu konsoli„.

„Wszystkie pieniądze jakie otrzymam na tej aukcji zostaną przeznaczone na zakup PS5 od tych samolubnych bękartów na eBay. Ci dranie zablokowali internet, przez co normalni ludzie nie mogli kupić sobie lub swoim dzieciom konsoli pod choinkę. A zrobili to tylko po to, by sprzedać sprzęty po zawyżonych cenach – wstydźcie się.”

Mam wrażenie, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na PlayStation 5 połączonym z – jak się okazuje – za małą ilością sprzętu na sklepowych półkach, obrywa się wszystkim. Sklepom i samemu PlayStation. Obronić sprzedawców, którzy zawyżają ceny urządzeń nie da się w żaden sposób, ale naprawdę trudno uwierzyć w złe intencje samego PlayStation. Firma na pewno wyprodukowała tyle konsol ile w obecnej sytuacji mogła – mamy epidemię koronawirusa, która na pewno wpłynęła na ten proces. Gdyby PS było w stanie dostarczyć więcej konsol do sklepów, na pewno by to zrobiła, przecież sama traci na egzemplarzach, których nie sprzedała. I nie, nie uważam żeby była to dla kogokolwiek nauczka – sam nie robię zamówień przedpremierowych i PS5 nie było wyjątkiem. Niby wszyscy się spodziewali, że mogą być problemy z normalnym zakupem na i po premierze, ale chyba nikt nie myślał, że będą one aż tak duże.

źródło