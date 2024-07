Na Comic-Conie pomyłkowo ujawniono remaster uwielbianej serii gier

W 1999 roku byliśmy już kilka lat po premierze Super Mario 64 na Nintendo 64. Historycznej platformówce 3D, która na zawsze odcisnęła piętno w historii gier. Ukazała, w jak dynamiczny sposób można poruszać się po świecie gry, ale także ukazała, ile wolności można oddać graczowi. Przyczyniła się do rozpoczęcia epoki pełnej przygód w trójwymiarze i twórców wspinających się na wyżyny wyobraźni.

Czy na trwającym w San Diego Comic-Conie, dostrzeżono jeszcze nieogłoszoną kolekcję gier?

Data tego wydarzenia splotła się z 25. rocznicą gier spod szyldu Crystal Dynamics. Szokujące, ale od premiery pierwszej części "Legacy of Kain: Soul Reaver" minęło tyle czasu. Podczas trwającego konwentu kierowanego do fanów komiksów, nie mogło zabraknąć punktu dla fanów Raziela i Karina, którzy wyczekują zapowiedzianego niedawno prequelu gry. Komiks jest efektem kolaboracji Crystal Dynamics (twórców serii) oraz Bit Bot Media.

Wszystko wygląda bardzo pięknie, przywieziono materiały promocyjne, a w gablotach ustawiono statuetki bohaterów pochłoniętych pojedynkiem. Jak dostrzegł jeden z użytkowników Resetery, ktoś się musiał pomylić i umieścił omyłkowo plakietki, ujawniające tytuł remasterów gier, których jeszcze nikt nigdzie nie zapowiedział. Wieść szybko obiegła kręgi fanów, lecz gdy dziennikarz Gamespotu poszedł zobaczyć to na własne oczy, etykietki zostały już usunięte. Ufff, szmat czasu, ale chyba koniec oczekiwania i niebawem usłyszymy o Soul Reaver I & II Reamstered.

Crystal Dynamics od dwóch lat wodzi za nos swoich fanów, czy tym razem coś ujawnią?

Mimo radości, fani podchodzą do tematu bardzo ostrożnie. Błąd mógł się wydarzyć na różnych płaszczyznach oraz to nie jest pierwszy raz, kiedy wierzą, że coś jest przygotowywane. Dwa lata temu sieć obiegła informacja o ankiecie kierowanej do fanów, z prośbą o wyrażenie swoich uczuć dotyczących dawnej serii. Komunikat pojawił się bardzo nieoczekiwanie, w końcu nie było żadnego powodu, aby nagle pytać o serię z początku lat 2000. Fani byli bardzo zdezorientowali i wyrażano obawy, że to może być jakaś metoda oszustwa, ale gdy media same zaczęły podawać dalej newsa, ankiecie zaufano.

Crystal Dynamics

Rok temu sytuacja się powtórzyła. Tym razem były to wiadomości rozsyłane do osób wybranych spośród ankietowanych. Mieli oni otrzymać zaproszenia na playtesty nowej gry Crystal Dynamics. Nie ma potwierdzenia co to była za gra. Niemniej, nie mogły to być byle żarty ze względu na wymogi skierowane do tych osób. Testy były przeprowadzane zdalnie – PC lub Mac – dostęp do kamery, mikrofonu oraz programu Microsoft Teams. I w końcu w tym roku, pięć miesięcy temu, za pośrednictwem X (dawniej Twitter), ponownie zwrócono się do graczy. Tym razem bez tajemnic. Ankieta miała pomóc wyłonić ulubione fanarty, z okazji zbliżającej się, dużej rocznicy serii. Trudno się oprzeć wrażeniu, iż takich rzeczy nie robi się raczej ot, tak.

Mroczny świat, gotyk i władające wszystkim wampiry

Pierwsza część serii ukazała się w 1999 roku na PC i PlayStation 1. Gra była dalszą przygodą Blood Omena ze studia Silicon Knights, której wydawcą było właśnie Crystal Dynamics. Początkowo tak nie było, lecz producenci chcieli zrealizować wizje i pomysły, na jakie wpadli podczas pomocy przy Blood Omenie. I chociaż nie była ulubieńcem krytyki, ze względu na jej dość nudny system walki, fanów interesował klimat.

Historię otwiera zrzucenie głównego bohatera na zgubę, lecz ten zostaje wskrzeszony, chociaż pozbawiono go jego pierwotnego wyglądu. Grafika zestarzałą się godnie i widać DNA studia, które lata później miało samo wskrzesić inną serię, Tomb Raider. Gracze pokochali gotycką, mroczną atmosferę i pasjonującą historię bohaterów. Była za nią odpowiedzialna Amy Henning (słynna dzisiaj z serii Uncharted).

cbr.com

Soul Reaver II wbrew pierwotnym planom, wydano na PlayStation 2, co osoby na nią pracujące odebrały z wielką ulgą. Każdy czuł, że wyróżnia ich szata wizualna, a skoro mają teraz więcej możliwości, oddano się detalom otaczającej rzeczywistości i samym bohaterom.

Jeżeli zostanie zrobione to dobrze, to będzie nie lada podróż w czasie!

Remaster ma szansę na ożywienie ogromnej ilości wspomnień. Jako że swoją rozpiętością sięga nie do jednej, lecz dwóch generacji konsol. Fanów czeka przygoda po także ich różnych etapach życia. To, co jest spójne dla tamtej epoki, obydwa tytuły mają w zanadrzu dla graczy mnóstwo łamigłówek, skakania, eksploracji i historii gatunku.